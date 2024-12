További európai ország vette fel a diplomáciai kapcsolatot a szír lázadókkal

Megosztás itt:

A brit külügyi tárca vezetője kijelentette: Nagy-Britannia reprezentatív, nem kirekesztő jellegű kormány létrejöttét szeretné Szíriában, mindemellett a szíriai vegyifegyver-készleteket is biztonságban akarja tudni, és biztosítani kívánja, hogy ezeket a fegyvereket senki ne vethesse be. London szeretné azt is elérni, hogy Szíriában véget érjenek az erőszakcselekmények - tette hozzá.

Mindezek érdekében a brit kormány minden lehetséges csatornán - beleértve a diplomáciai és a hírszerzési csatornákat is - érintkezésre törekszik a HTS-sel azokon a területeken, amelyeken ez szükséges - fogalmazott a brit külügyminiszter.

Arra a kérdésre, hogy a HTS lekerülhet-e a Nagy-Britanniában betiltott terrorszervezetek listájáról, David Lammy azt mondta: a szervezet ez idő szerint a tiltólistán marad, tekintettel arra, hogy a csoport "az al-Kaida terrorhálózatból nőtt ki".

Az al-Kaida nagyon sok ember halálát okozta Nagy-Britanniában, de London a HTS-t cselekedetei alapján kívánja megítélni - tette hozzá.

A brit kormány a terrorizmusellenes törvény alapján 2012-ben terrorszervezetnek nyilvánította a HTS-t és betiltotta a csoport nagy-britanniai tevékenységét, miután a szerveződés a múltban együttműködött az al-Kaidával.

A HTS ugyanakkor 2016-ban megszakította kapcsolatait a terrorhálózattal.

A brit terrorellenes törvény szerint bűncselekménynek számít, ha valaki a tilalmi listán szereplő csoportok valamelyikének tagja, vagy aktívan támogatja tevékenységüket. E bűncselekmények elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A listán jelenleg szereplő 79 csoport között van a HTS mellett a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet és az orosz Wagner zsoldoscsoport.

Pat McFadden, a kormányközi kapcsolatokért felelős brit kabinetminiszter a BBC-nek nyilatkozva a minap kijelentette: a brit kormány "átgondolja", hogy szükséges-e továbbra is terrorszervezetként nyilvántartani a szíriai csoportot.

McFadden - aki a kormány munkáját támogató minisztériumi rangú hivatal, a Cabinet Office második legmagasabb rangú tisztviselője Sir Keir Starmer miniszterelnök után - úgy fogalmazott: a HTS vezetője, Abu Mohammed al-Dzsúláni "elhatárolódott egyes olyan kijelentésektől, amelyeket a múltban tett", és jelenleg "helyénvaló nyilatkozatokat hangoztat" a kisebbségek védelméről és az emberi jogok tiszteletben tartásáról.

Starmer ugyanakkor nem sokkal később kijelentette: "egyáltalán nincs napirenden", hogy a brit kormány levegye a HTS-t a terrorszervezetek listájáról.

Forrás: MTI

Fotó: Getty Images