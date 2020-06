Tovább tüntetnek Amerikában a rendőri brutalitás ellen

Aranykoporsóban fogják eltemetni a május 25-én meggyilkolt George Floydot. A 46 éves fekete férfi második gyászszertartását szülővárosában, az észak-karolinai Raeforban szervezték. A hozzátartozók ott is a rendőri brutalitás és a hatósági rasszizmus megszüntetést követelték.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Látom, hogy mi folyik az országban, de ez az Egyesült Államokban jelenleg is létező jelenségre adott allergiás tünet. Akárcsak a koronavírus ellen, a rendőri brutalitás ellen is gyógymódot kell találni

- közölte az áldozat egyik családtagja.

George Floydot többször is börtönbüntetésre ítélték

A fájdalom és a gyász pillanataiban kevesen beszélnek arról, hogy George Floydot többször is börtönbüntetésre ítélték. Egyszer fegyverrel rabolt ki egy állapotos nőt, de kábítószerezés miatt is elítélték már. Boncolásakor pedig azt mutatták ki, hogy halála idején is amfetamin és fentanil befolyása alatt állt.

A megyei seriff arról beszélt, hogy a rendőrség nem tűrheti meg a soraiban lévő 1-2 százaléknyi nem odavaló ember jelenlétété. Mint fogalmazott, a rendőrségnél nagytakarítás lesz, mert a szemetet ki kell hajítani.

Törvényi változásokat követelt a templom baptista lelkésze is harcias hangvételű beszédében.

Kezdenek célba érni a politikai követelések

A politikai követelések kezdenek célba érni. Az Egyesült Államok több településén is bejelentették, hogy csökkentik a rendőrség támogatását. Eric Garcetti, Los Angeles polgármestere bejelentette, hogy negyedmilliárd dollárral mérséklik a kaliforniai metropolisz rendőrségének költségvetését, az összeget pedig a helyi fekete közösség támogatására fordítják. A rendőrség ellen indított kampány nem sok jót ígérnek a közbiztonság tekintetében, de a gazdasági, szociális és demográfiai következmények is felmérhetetlenek: a bírálók szerint a nagyvárosokban még inkább megnő majd az arányaiban így is többségében feketék által elkövetett erőszakos bűncselekmények száma. A közbiztonság várható romlása miatt az ott élő fehérek az elővárosokba és a kistelepülésekre menekülnek, a nagyvárosokban pedig- hasonlóan az amerikai fővároshoz – a kisebbségek, mindenek előtt a feketék - kerülnek többségbe.

Washingtonban a tiltakozó mozgalom kilencedik napján több menetet is szerveztek. Az egyik tiltakozó csoport a Lincoln emlékmű előtt gyülekezett. Pontosan ott, ahol Martin Luther King polgárjogi aktivista 1963-ban mondta el híres beszédét. Tiltakozó menetet tartottak a Kongreszusnál is, de sokan meneteltek a Fehér Ház irányába is, áthaladva azon a hatalmas Black Lives Matter feliraton is, amelyet a polgármester utasítására az utcára festettek.

Jó érzés, olyan mintha része lennék a történelemnek, egyike lennék azoknak, akik a világot akarják megváltoztatni

- közölte az egyik tiltakozó.

Békésen ért véget a minneapolis-i, Los Angeles-i, San Francisco-i és New York-i tömegdemonstráció is. A Fekete Életek Számítanak és a szélsőbaloldali Antifa mozgalom aktivitási Portland-ben és több másik településen csaptak össze a rendőrökkel.

Kapcsolódó tartalom:

Ezrek tüntettek Washingtonban a rendőri brutalitás ellen

Világszerte tömegek tiltakoztak a rasszizmus ellen

Soros cáfolja, hogy támogatná az amerikai tüntetőket

Hír TV