Tovább szigorít az olasz jobboldali kormány a kiskorúak iskolai szexuális nevelését illetően + videó

Tovább szigorítja az olasz jobboldali kormány a kiskorúak iskolai szexuális nevelését érintő szabályokon. Az oktatási intézmények eddig sok esetben a szülők megkérdezése nélkül vontak be LMBTQ csoportokat az órákba. Az intézkedésekre szerintük azért van szükség, mert több esetben jelezték a szülők, hogy a gyerekeik tudtuk nélkül vettek részt szexuális tartalmú oktatásban. A Milánóhoz közeli Pavia-ban például egy transznemű vendégoktatót hívtak 6 éves, első osztályos gyerekekhez szexuális nevelés órát tartani.