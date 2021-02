Tovább romlott a járványhelyzet Ukrajnában

2995 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 400 111-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 14 252 főre emelkedett. Minél több ember, minél gyorsabb beoltásával lehet csökkenteni a koronavírus-járvány harmadik hullámának nagyságát - közölte Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Megjelent az OGYÉI honlapján a kínai Sinopharm-vakcina alkalmazási előírása, a jövő héten elkezdődhet vele az oltás. Szerdától két hét alatt több mint 465 ezer koronavírus elleni oltás beadására van lehetőség, ez több, mint amennyi embert eddig összesen beoltottak - közölte György István, az oltási munkacsoport vezetője. Gőzerővel zajlik az idősotthonokban a koronavírus elleni oltás az ország számos pontján, mellettük a 18 és 60 év közötti krónikus betegeket is folyamatosan oltják a háziorvosi praxisokban. Folyamatosan emelkedik az oltásra regisztrálók szám, már 2 millió 265 ezren jelezték, hogy élni szeretnének a lehetőséggel. Már több mint 200 ezren töltötték ki az újraindításról szóló konzultációs online kérdőívet. Harminc ember kaphatta meg soron kívül a koronavírus elleni oltást a budapesti Szent László Kórházban - tudta meg az RTL Klub Híradója. Pénteken az intézmény koronavírus-osztályán illegális gyógyszerkereskedelem miatt elfogtak egy orvost. Később őrizetbe vették azt a 42 éves férfit is, aki a gyanú szerint hamis igazolásokat adott ki arról, hogy az oltandó emberek egészségügyi dolgozók. Egyetlen európai országban sincs hosszabb időtartamú hiteltörlesztési moratórium, mint Magyarországon, a magyar program 15 hónapig nyújt segítséget a családoknak - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Ha a baloldalon múlna, keddtől már a hitelmoratórium sem élne, hiszen bejelentették, hogy nem hajlandóak megszavazni a veszélyhelyzet meghosszabbítását - hangsúlyozta a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc kiemelte: az ellenzék eddig is akadályozta a védekezést, veszélybe sodorva ezzel a magyar családok megélhetését. Emlékeztetett: Gyurcsányék adóemelésekkel és megszorításokkal kezelték a válságot. A Fidesz-KDNP a koronavírus-járvány miatt kialakult válságban is megvédi a magyar családokat és vállalkozásokat, és július elsejéig meghosszabbította a gazdaság-újraindítási akcióterv részeként bevezetett hitelmoratóriumot - közölte Nacsa Lőrinc. Az emberi erőforrások minisztere reagált az ellenzék által pánikkormányzásnak hívott hazai intézkedésekre. Kásler Miklós szerint, ha ezt nevezi az ellenzék pániknak, akkor ennél rosszabb Magyarországon soha ne történjen. A miniszter példaként említette Szlovákia helyzetét, ahol az elhamarkodott döntések végeredménye az lett, hogy a fele akkora országban ugyanannyi a fertőzött, mint Magyarországon. Már lezárt ügyeket venne elő újra a magyar hatóságok megkerülésével Donáth Anna. A momentumos EP-képviselő az ATV-ben azt mondta,a jogállamisági mechanizmus keretébe tartozó ügyeket akar az Európai Bizottság elé vinni, és új eljárásokat kezdeményezni Magyarország ellen. A végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentésére 519 millió forint európai uniós támogatást nyert a Kecskeméti Szakképzési Centrum, a projekt a centrum tíz tagintézményében valósult meg. Újabb felhívást küld az érintetteknek az adóhivatal, így több mint három hét haladékot nyernek járulékügyük intézésére azok, akiknek a törvény alapján érvénytelenné válna a taj-száma - közölte Izer Norbert. Elkezdődött a Székesfehérvár-Börgönd repülőtér fejlesztésének tervezése, ahol a jövőben sport- és üzleti célú nyilvános polgári kisrepülőtér valósul meg, valamint a repülőtérhez kapcsolódóan ipari parki terület létesül. A világon 110,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió a gyógyultaké 62,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő adatai szerint. Szlovákia mégis vásárol a koronavírusos betegség elleni Szputnyik V orosz oltóanyagból - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök. Romlanak a koronavírus-járvány mutatói Csehországban, a kormány ezért elhalasztotta az üzletek korábban hétfőre jelzett megnyitását és megkérdőjeleződött az iskolák március elsejére tervezett részleges megnyitása is. Ukrajnában a járvány kezdete óta elhunytak száma meghaladta a 25 ezret. Távozni kényszerült posztjáról Ginés González García argentin egészségügyi miniszter, miután fény derült arra, hogy barátainak soron kívül biztosított koronavírus elleni oltást a minisztériumban. Éles lőszerrel lőttek a rendőrök a junta ellen tüntetőkre a mianmari Mandalajban, két tiltakozó meghalt, húszan megsebesültek - közölték a mentőszolgálat munkatársai. Helyben hagyta a moszkvai városi bíróság azt az alsóbb szintű határozatot, amely letöltendőre változtatta az Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést az úgynevezett Yves Rocher-ügyben. Egy iszlám terrorizmust életető rapper letartóztatása miatt törtek ki zavargások Spanyolországban. A 33 éves férfi az ETA baszk és az Al-kaida radikális iszlamista terrorszervezetet magasztalta. A rapper mellé állt a Soros György-féle Amnesty International jogvédő szervezet spanyol irodája is. Hét emberre átterjedt Dél-Oroszországban az típusú új madárinfluenza - jelentette ki Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője. A magas szálló por tartalom miatt veszélyesnek minősítették a levegőt Budapesten, Tökölön, Százhalombattán, Várpalotán, Nyíregyházán, Miskolcon, Sajószentpéteren, Kazincbarcikán, Putnokon és Hernádszurdokon is. A 90 kilogrammos Tóth Krisztián bronzérmet szerzett a cselgáncsozók tel-avivi Grand Slam-viadalán. Férfi vízilabda, felkészülési mérkőzés: Magyarország - Szerbia 10:13 Labdarúgó NB I: ZTE FC - Újpest FC 3:0; MOL Fehérvá FC - Diósgyőri VTK 1:3 Női kézilabda Európa-liga: Siófok KC - Fleury Loiret (francia) 29:28 Női kézilabda NB I: Hungast Szombathelyi KKA - Érd 27:29 A japán Oszaka Naomi nyerte meg a női egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a döntőben legyőzte az amerikai Jennifer Bradyt.