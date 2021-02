Tovább romlik a járványhelyzet Csehországban

Lehet oltani az orosz vakcinával, megkapta az engedélyt - jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte: A Nemzeti Népegészségügyi Központ befejezte a vizsgálatát és megállapította: a Szputnik V vakcina biztonságos és hatásos szer. A legjobb vakcina a beadott vakcina - mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Kincses Gyula szerint most minden oltás sokkal több életet ment meg, mint amennyit kockáztat. 1 370 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 376 495-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 64 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 090 főre emelkedett. Minden egyes nap életeket és munkahelyeket jelent a vakcinabeszerzésnél - mondta közösségi oldalán a külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás hozzátette: a brüsszeli folyamatok lassúnak bizonyultak, ezért Magyarország - az Európai Unióban elsőként - felvette a kapcsolatot és megállapodott Kínával valamint Oroszországgal. A baloldal a magyar emberek egészségéért történő aggódás álcája mögé bújva ismét hangulatot kelt - írta közleményében a KDNP. 3000 köztéri zöld szemetest szerelt le az FKF Budapesten január végéig. A cég a kormányzati elvonásokkal indokolta a döntést, így azonban vannak olyan helyek a városban, ahol emiatt több száz méteren nincs kuka. A gazdaság újranyitási akciótervében szereplő,10 millió forintos kamatmentes gyorskölcsön a legsérülékenyebb kis- és középvállalkozásoknak segít – közölte a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Varga Mihály hangsúlyozta, a 100 milliárd forintos hitelkeretű program három év türelmi időt hagy a törlesztés megkezdésére, a kabinet ezzel is időt hagy arra, hogy az ágazat újra talpra állhasson. A kamatmentes újraindítási gyorskölcsön több tízezer kisvállalkozásnak jelenthet segítséget; a leginkább bajba lévőket célozza, amelyeknek a - legfeljebb - 10 millió forint óriási segítség - nyilatkozta Parragh László, a MKIK elnöke az M1-en. A kormány a biztonságosabb munkavégzés és a munkahelyi egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében meghosszabbítja a távmunka szabályainak veszélyhelyzeti alkalmazását is - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az Uniónak döntenie kell Dobrev Klára mentelmi jogáról - jelentette ki Budai Gyula a Bayer show-ban. A Fidesz országgyűlési képviselője elmondta: az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordult Gyurcsány Ferenc feleségének cége miatt. Összegyűlt a szükséges számú aláírás a székelyekért indított petícióhoz. Lettországgal együtt már 9 ország állampolgárai támogatják a beadványt. A világon 105,8 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,3 millió, a gyógyultaké 58,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztria már gyártaná is az orosz és a kínai vakcinákat. Sebastian Kurz a Welt am Sonntag német lapnak azt mondta: ő a két gyártó bármelyikének készítményét beadatná magának. Ukrajnában több mint háromezer új koronavírusos beteget jegyeztek fel, mintegy ezerrel kevesebbet a megelőző napinál, megint sokan kerültek viszont kórházba. Romániában is fogják gyártani legalább az egyik olyan koronavírus elleni oltóanyagot, amelynek használatát az Európai Unió már engedélyezte - közölte Florian Citu román miniszterelnök. Tovább romlott az utóbbi napokban a koronavírusjárvány-helyzet Csehországban. Szombaton mintegy 4800 új fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, 750-nel többet, mint egy hete. Albániában rekordszámú napi új fertőzést jegyeztek fel péntekről szombatra: 1130-cal nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma. Ilyen sok esetet a járvány kezdete, tavaly március óta nem regisztráltak a balkáni országban. Kétszázezer adag vakcinát vásárol a kínai Sinopharmtól Észak-Macedónia - jelentette be az egészségügyi miniszter. Oroszországban júniusig minden jelentkező megkaphatja a Covid-19 betegség elleni védőoltást - jelentette ki Kirill Dmitrijev, az orosz oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója a Rosszija 1 televíziónak. Izrael óvatos nyitásba kezdett a közel egyhónapos szigorú zárlat után, dacára a magas járványügyi adatoknak - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Akár 700 ezer halottja is lehet a koronavírus-járványnak nyár elejére az Egyesült Államokban - a Washington Egyetem egészségügyi előrejelzésében szereplő legrosszabb forgatókönyv szerint. Bangladesben elkezdődött a tömeges oltás az új koronavírus ellen, és közben a hatóságok folytatják a regisztrációra szóló felhívást. Afganisztán félmillió adag oltóanyagot kapott Indiától ajándékba. Kuba szombattól karanténnal és koronavírus-teszteléssel fogadja a külföldről érkező légiutasokat a koronavírus-járvány fékezése végett - adta hírül a kubai kormány. Több tízezres tüntetés kezdődött ismét Rangunban a mianmari hadsereg hatalomátvétele miatt és azért, hogy engedjék szabadon az országot eddig vezető, most már őrizetben tartott Aung Szan Szú Kjít, illetve a többi bezárt politikai vezetőt. Szabadon engedték Egyiptomban az al-Dzsazíra katari székhelyű pánarab hírtelevízió egy újságíróját, akit több mint négy évig tartottak előzetes letartóztatásban - közölte a férfi ügyvédje. A balkáni migrációs útvonalon érkező egyre több gyermek védelmében tett felhívást, és veszélynek nevezte a születések számának csökkenését a „demográfiai télben” élő Olaszországban Ferenc pápa. Ferenc pápa nőt nevezett ki a Katolikus Püspöki Szinódus segédtitkárává, amire még nem volt példa - adta hírül a dpa német hírügynökség. Közlekedési fennakadásokat okozott a havazás és a jégeső Németország több tartományában. Gleccserszakadás miatt vészhelyzet alakult ki vasárnap az észak-indiai Uttarakhand államban, sok lakost kitelepítenek otthonából az árvízveszély miatt, 100-150 ember eltűnt - közölték helyi tisztségviselők. Lefoglalt ingatlanok és ingóságok árverezéséből 865 millió forint folyt be a NAV-hoz tavaly, míg 2019-ben több mint 2 milliárd forint, a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt ugyanis nem voltak árverések - közölte az adóhatóság. Elfogtak a ceglédi rendőrök egy álorvost és a segítőjét, akik a koronavírus elleni oltásra hivatkozva pénzt csaltak ki egy idős asszonytól és lányától Tápiószőlősön - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Hétfőtől fokozottan ellenőrzi a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat a rendőrség a közutakon, Magyarország egész területén - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Hosszú Katinka két, Milák Kristóf pedig egy aranyérmet nyert a Golden Tour nemzetközi úszóverseny-sorozat első, nizzai állomásán. Baji Balázs a második, Kozák Luca pedig a harmadik helyen végzett 60 méter gáton a metzi nemzetközi fedett pályás atlétikai versenyen. Női kézilabda Bajnokok Ligája: FTC-Rail Cargo Hungaria - Vipers Kristiansand (norvég) 30:28; Podravka Koprivnica (horvát)-Győri Audi ETO KC 15:33 A BVSC a harmadik mérkőzését is elveszítette a női vízilabda Euroliga selejtezőjének C csoportjában, így negyedik helyezettként nem jutott tovább.