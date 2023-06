Tovább pusztít a felrobbantott gát mögül kiszabadult víztömeg Ukrajnában

Megosztás itt:

A vízrengeteg már egy nap alatt óriási pusztítást okozott, már most több települést elárasztott. A lakosság kitelepítése megkezdődött az árvíz sújtotta területekről. Mintegy 4000 embert szállítottak átmeneti szállásokra, humanitárius központokba.

„Hajléktalanok lettünk. Régen egy gyönyörű városban, boldogan éltünk. Aztán ez történt, és el kellett hagynom a városomat. Szerencsére itt befogadnak minket Belgorodban és segítenek. Köszönök nekik mindent!” – mondta egy idős bácsi.

A menedékhelyen ételt, vizet, ruhákat és takarókat adnak a rászorulóknak. A háború miatt a régióban már előre felkészültek egy esetleges humanitárius válságra.

„Mindenre felkészültünk. Nem is tudtunk volna felállítani humanitárius központokat, ha már nem készültünk volna korábban. Ágyakat, ágyneműt vettünk. Őszintén szólva már egy éve készen állunk” – árulta el Valentin Demidov, Belgorod polgármestere.

A szakértők szerint akár nyolcvan települést is elönthet a víz. A katasztrófahelyzet miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa is rendkívüli ülést hívott össze. A világszervezet az ukrán kormánnyal együttműködve áramfejlesztők, víztisztító berendezések és szakemberek küldéséről döntött az árvíz sújtotta régiókba. Az ENSZ azt is felajánlotta, hogy az orosz megszállás alatt álló területekre is segélykonvojokat juttat el.