Tovább nőtt az indiai repülőgép-baleset halálos áldozatainak száma

32 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4653-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 602 fő, 3491-en pedig már meggyógyultak. Ismét a Fideszeseket sértegeti a baloldal. Tízmillió magyarból hétmillió iskolázatlan, szegény, öreg, beteg, vagy mind egyszerre - erről az egykori SZDSZ-es Bruck Gábor írt a Népszavában. A baloldali publicista cikkében azt fejtegeti, hogyan győzhet 2022-ben az ellenzék. Bruck azt is kifejti, hogy szerinte van 2,3 millió Orbán-imádó, de velük nem kell foglalkozni a balliberális oldalnak. Feljelenti DK-s alpolgármesterét Göd momentumos polgármestere - jelentette be az ATV műsorában Balogh Csaba. A településvezető szerint ugyanis Lőrinc László szabályellenesen kezdeményezett egy közbeszerzést, amit a közbeszerzési hatóság is kifogásolt. A Gödön kitört ellenzéki belháború miatt egyébként Balogh Csaba arra számít, hogy önként visszavonulnak a politikától a szintén baloldali alpolgármesterei, ő viszont nem akar lemondani tisztségéről. Balatonőszödön készült képpel üzent Gyurcsány Ferencnek a Momentum elnöke. Fekete-Győr András szerint az ellenzéki együttműködés fontos feltétele, hogy nem manipulálnak hangfelvételeket. Akár odáig is eljuthat a gödi politikai feszültség, hogy új választást kell kiírni a településen – mondta a Századvég jogi szakértője Magyarország Élőben című műsorunkban. Ifj. Lomnici Zoltán közölte: a gödi helyzet 2022-re egy negatív minta lehet az ellenzék támogatói számára. A szakértő szerint a választópolgároknak az is fontos tanulság, hogy alkalmas jelöltet kell választani a következő választáson a település élére. Milliárdoktól eshet el Érd az akadozó beruházások miatt - mondta a település előző polgármestere. T. Mészáros András szerint nem lehet tudni, hogy a Modern Városok Programban elnyert pályázatok mikor és hogyan készülnek el. A Fidesz politikusa rendkívüli közgyűlésen kérte volna számon a városvezetést a tétlenségért, azonban a balliberális képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett az ülés. A Fidesz-KDNP helyi szervezete Koncz Zsófiát, a motorbalesetben elhunyt Koncz Ferenc lányát indítja a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerületében kiírt parlamenti időközi választáson. Törvényjavaslatot nyújt be a Mi Hazánk Mozgalom a Facebook általa kifogásolt gyakorlatának szabályozására. Toroczkai László pártelnök ezt azzal indokolta, hogy megítélésük szerint az amerikai tulajdonú cég nagyon durva politikai cenzúrát alkalmaz. Karácsony Gergely sanyargatja az autósokat - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese. Dúró Dóra azt mondta: pártja aláírásgyűjtéssel tiltakozik a főpolgármester autósüldözése ellen. A politikus megjegyezte: Budapest főúthálózata nem teszi lehetővé, hogy párhuzamosan közlekedjenek rajta a gépjárművek és a biciklisek. A nyugdíjasok az elmúlt négy évben 220 milliárd forint extra kifizetést kaptak, jövőre pedig megindul a 13. havi nyugdíj lépcsőzetes visszaállítása - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Novemberben indul az M83-as út fejlesztése 132 milliárd forint állami forrásból, amely révén új nyomvonalon lesz elérhető Pápáról Győr és az M1-es autópálya - ismertették a térség országgyűlési képviselői a Győr-Moson-Sopron megyei Téten. Több ezer ember gyűlt össze Bejrút belvárosában, hogy a politikai elit távozását követeljék a kikötőben bekövetkezett hatalmas robbanás miatt. A libanoni elnök szerint akár bomba vagy rakéta is okozhatta a bejrúti kikötőben tárolt ammónium-nitrát berobbanását. A keddi detonációban legkevesebb 157-en haltak meg, a sebesültek száma meghaladta az 5 ezret. Négy nappal a bejrúti robbanás után 45 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván; emellett 25 azonosítatlan holttest került elő a romok alól - közölte a libanoni egészségügyi minisztérium. Őrizetbe vették a bejrúti kikötő vezető tisztségviselőit, köztük Badri Dahirt, a vámhatóság vezetőjét, az elődjét Safik Mirhit és Hasszán Kuraitimot, a kikötő igazgatóját. Donald Trump részt vesz a Libanon megsegítésére szervezendő, vasárnapra tervezett nemzetközi videós donorkonferencián. Trump elmondta, hogy a videókonferencián részt vesznek Libanon vezetői, Emmanuel Macron francia államfő és több más vezető politikus, illetve az európai intézmények képviselői is. A lengyel határőrség 34, Közel-Keletről érkezett illegális bevándorlót vett őrizetbe, köztük négy nőt és négy gyereket, akik egy kamion rakterében jutottak be az országba - közölte a Szymon Moscicki, a határőrség szóvivője. Görögország minden rendelkezésre álló eszközzel megvédi szuverén jogait, ideértve a katonai erőt is, ha Törökország az Oruc Reis nevű kutatóhajóját a görög kizárólagos gazdasági övezetbe küldi. A világon 19,3 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 720 074, a gyógyultaké pedig 11,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában újabb 1350 embernél mutatták ki a koronavírust az utóbbi 24 órában, ezzel meghaladta a 60 ezret a járvány kezdete óta eddig beazonosított fertőzöttek száma. Mérséklődött ugyan, de még nem igazán lassult le a koronavírus terjedése a Nyugat-Balkánon, szombatra 972-vel emelkedett az igazolt fertőzöttek és 21-gyel a halottak száma. Németországban immár harmadik napja regisztráltak ezernél több új koronavírus-fertőzöttet: az elmúlt 24 órában 1122-vel bővült a fertőzöttek, és tizenkettővel a halálos áldozatok száma. Franciaországban az elmúlt 24 órában 2288 új fertőzöttet regisztráltak. Olaszországban az elmúlt 24 órában 552 új fertőzöttet azonosítottak. Olaszországban szeptember 7-ig meghosszabbították a koronavírus megfékezését szolgáló járványügyi intézkedéseket. Ismét nőtt a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Németországban, 1147 új fertőzöttet regisztráltak. Az Indiai Oltóanyag Intézet gyártaná a koronavírus elleni vakcinát a szegényebb országok számára - közölte a genfi székhelyű Oltóanyag és Immunizációs Világszövetség. Az Egyesült Államokban meghaladta a 160 ezret a járvány halálos áldozatainak a száma. Peking és Teherán Donald Trump amerikai elnök, Moszkva pedig Joe Biden, a demokraták várható elnökjelöltje meggyengítését szeretné elérni - jelentette ki William Evanina, az amerikai Országos Elhárítási és Biztonságpolitikai Központ igazgatója. Hongkong vezetése felháborodással reagált arra, hogy az amerikai kormányzat szankciókkal sújtotta a kínai különleges közigazgatási terület kormányzóját és egyes tisztségviselőit. Autóba rejtett pokolgép robbant fel Mogadishuban, egy katonai támaszpontnál, megölve legkevesebb nyolc katonát - tudatta a helyi rendőrség. Halálos közlekedési baleset történt a sajóivánkai vasúti átjáróban. Az átjáróban a vonat egy személygépkocsival ütközött, amelynek vezetője a helyszínen meghalt - közölte a rendőrség. Összeverekedett két társaság Budapesten, a VIII. kerületi Práter utcában. Kilenc embert előállítottak. Indiaikender-ültetvényt számoltak fel a rendőrök Hódmezővásárhelyen, egy helybéli férfi házának melléképületében és udvarán - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság. Villamospálya-felújítás miatt mától három hétig pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Hungária körút és a Könyves Kálmán körút egy-egy szakaszán. Kezdődik a parlagfűszezon - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Facebook-oldalán. Hosszan tartó, súlyos betegség után, 74 éves korában elhunyt Kasziba István nyolcszoros bajnok röplabdaedző, a magyar női válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Férfi vízilabda Magyar Kupa: A-Híd VasasPlaket - Eger 16:10 Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es 70. évforduló Nagydíja harmadik szabadedzésén, Silverstone-ban.