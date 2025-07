Tovább nőtt az áldozatok száma a katasztrófa sújtotta texasi régióban

Megosztás itt:

A helyi idő szerint vasárnap délelőtt kiadott frissített adatok szerint Texas hegyes-völgyes déli részének legsúlyosabban érintett térsége Kerr megye, ahol 59 holttestet találtak már meg, köztük 21 gyermekét.

Larry Leitha megyei rendőrparancsnoka elmondta, hogy szombat óta újabb 16 halálos áldozatra bukkantak rá a romok között, és hangsúlyozta, hogy a kutatást addig folytatják, amíg minden eltűntet meg nem találnak.

A szomszédos megyékben további 8 halottat találtak meg.

A seriff arról is beszámolt, hogy a katasztrófa által leginkább sújtott partszakaszon működő keresztény gyermektábor, a Camp Mystic lakói közül 11 gyereket és egy táborfelügyelőt keresnek, de a térségben további eltűntek is vannak, így a hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy a halálos áldozatok száma tovább növekedhet.

Csak a gyerektáborban 750-en tartózkodtak, amikor a folyó kilépett a medréből péntek hajnalban.

Donald Trump elnök vasárnap katasztrófasújtott övezetté nyilvánította a térséget, ami a törvények szerint további erőforrások rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé a kutatásra, mentésre és a károk felszámolására. Az elnök a közösségi médiaoldalán köszönetet mondott a helyszínen dolgozó mentőegységek tagjainak, akik szavai szerint péntek óta 850 ember életét mentették meg gyors beavatkozás révén.

Greg Abbott kormányzó még szombaton azt közölte, hogy Texas 800 járművet vetett be több tucatnyi szervezettől és 1000 állami alkalmazottat mozgósított, akik a folyó visszahúzódása után a romokat vizsgálják át. A Nemzeti Gárda és az amerikai parti őrség egységei változatlanul a katasztrófa sújtotta területen vannak.

A péntek hajnali áradás hirtelenségét jelzi, hogy 45 percen belül 8-9 métert emelkedett a Guadalupe folyó szintje.

A Guadalupe folyó San Antonióhoz közeli hegyvidéki szakasza népszerű a kirándulók és kikapcsolódásra vágyók körében, illetékesek pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy a július 4-i nemzeti ünnephez kapcsolódó hosszú hétvégén számos ember a folyóparton kempingezett, így sokakról csak később derülhet ki, hogy ott tartózkodott.

A katasztrófa nyomán felmerült, hogy a meteorológiai szolgálat kiadott-e figyelmeztetést a várható áradásveszély miatt, a vizsgálat tart a körülmények kiderítésére, illetve hogy volt-e késlekedés.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter a sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy az ilyen jellegű katasztrófát nehéz előre jelezni, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szövetségi meteorológiai szolgálat rendszerei elavultak, és az új adminisztráció dolgozik a korszerűsítésen.

Az Egyesült Államok keleti partvidékén vasárnap egy érkező trópusi viharzóna miatt adtak ki villámáradások miatt figyelmeztetést. A súlyos esőzések elsősorban Észak- és Dél-Karolinát fenyegethetik, ahol hétfőn rövid idő alatt 50-100 milliméter eső hullhat le, de helyenként akár ezt is meghaladhatja a csapadék mennyisége.

Fotó: Elsodort járművek és hordalékhalom a megáradt Guadalupe folyó partján a texasi Kerrville-ben 2025. július 5-én. A Texas államot sújtó villámárvíznek eddig legkevesebb 25 halálos áldozata van, sok gyereket keresnek, akik egy elöntött táborban tűntek el. MTI/EPA/Dustin Safranek