Tovább nőtt a jávai természeti csapás áldozatainak a száma

Az ügynökség tájékoztatása szerint 21 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, miután heves esőzések által kiváltott földcsuszamlások sújtották Cilacap városát a múlt héten és Banjarnegara régiót a hétvégén.

A mentők csütörtökön további 7 holttestet találtak Banjarnegarában, a legsúlyosabban érintett területen, így a halálos áldozatok száma ott 10-re emelkedett, 18 embert pedig továbbra is keresnek – közölte Abdul Muhari, a hatóság szóvivője csütörtökön késő este kiadott nyilatkozatában.

Több tucat ház megrongálódott, hét ember megsérült, és több mint kilencszáz lakost evakuáltak a földcsuszamlás után – mondta Muhari. Hozzátette: legalább hétszáz ember, köztük rendőrök és katonák továbbra is az eltűnteket keresik, és a keresést kotrógépek segítségével gyorsítják.

"A keresés során számos akadályba ütközünk, különösen a törmelékkel teli földcsuszamlásos tavak és a folyamatosan áramló víz miatt, amelyek az esőzések miatt új földcsuszamlások kockázatát is jelentik"

– mondta Muhari.

Cilacapban a mentők a héten további négy holttestet találtak, így a halálos áldozatok száma itt húszra emelkedett, három embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván - derült ki a tájékoztatásból.

A hatóságok a jövő hétig meghosszabbították a keresési műveleteket, és közel négyszáz lakost evakuáltak.

Az indonéz meteorológiai szolgálat szerint az esős évszak szeptemberben kezdődött és áprilisig tart, ami növeli az árvizek és a rendkívüli esőzések kockázatát.

Fotó: MTI/EPA/BASARNAS/BASARNAS / HANDOUT