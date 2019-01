Tovább húzódik a brexitszavazás

Újrakezdődött a vita a brit parlamentben a brexit feltételrendszeréről. A Theresa May által Brüsszellel kialkudott egyezményről a jövő hét kedden szavazhat a londoni törvényhozás, miután tavaly decemberben a kormányfő elhalasztotta a voksolást – mert attól tartott, hogy saját pártján belül sem támogatják majd elegen.

Anna Soubry egy náci – énekelték a brexitpárti tüntetők, miközben a megnevezett politikus nem messze tőlük éppen interjút adott a BBC-nek. Igazság szerint tiltakozom az ellen, hogy nácinak neveznek. Szerintem ez elképesztő. Ide jutott ez az ország, ez lett ebből az országból – mondta ezt hallva a brexitellenes konzervatív parlamenti képviselőnő.

A tüntetők egy része az interjú után egészen a londoni parlament bejáratáig kísérte a konzervatív képviselőt, és válogatott szidalmakat vágtak a fejéhez. A politikus azzal vívta ki a brexitpártiak haragját, hogy miniszterelnökével szembemenve második népszavazást követel Nagy-Britannia EU-ból való távozásáról.

Az új referendum ötlete is napirendre kerülhet a szerdán újrakezdett, ötnapos parlamenti vitán, aminek a végén, a jövő héten arról szavazhat a brit törvényhozás, hogy elfogadja-e a Theresa May által Brüsszellel kialkudott brexit-feltételrendszert. A voksolást eredetileg egy hónappal ezelőtt kellett volna megtartani, de miután May úgy ítélte meg, hogy több időre van szüksége a törvényhozók meggyőzéséhez, elhalasztotta a szavazást.

A brit kormány kilépésért felelős államtitkára nemrég Brüsszelben tárgyalt a többi uniós ország képviselőivel, és megerősítette, hogy London a súlyos belpolitikai viták ellenére sem akarja kitolni az EU elhagyásának határidejét.

Nagyon világos, mit akarunk. A kormány nem hosszabbítja meg a határidőt, és idén március 29-én elhagyjuk az EU-t, mert erre szavazott a parlament, és ezt mondják ki a brit törvények is – mondta Martin Callanan, brexitügyi államtitkár.

A brexit feltételrendszeréről szóló parlamenti vita jövő kedden zárulhat le, ezután Theresa May beszédet intéz a képviselőkhöz, majd megtartják a december 11-ről elhalasztott szavazást.