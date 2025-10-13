Keresés

Tovább folytatódott az izraeli túszok szabadon bocsátása

2025. október 13., hétfő 10:19 | MTI
A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az élő túszok második, tizenhárom főből álló csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek az övezet déli részén található Nasszer kórháznál.

  • Tovább folytatódott az izraeli túszok szabadon bocsátása

A második csoporttal szabaduló túszok is megfelelő egészségi állapotban vannak a vöröskereszt első jelentése szerint. A Gázai övezet környéki kibucokból és a Nova zenei fesztiválról rabolták el őket, illetve egyikük katona volt, akit egy harckocsiból hurcoltak el a 2023 október 7-i terrortámadások során.

A Hamász fogságában már nincsenek élő izraeli túszok. Hamarosan megkezdik holttestek átadását is. A 28 halott közül többnek nem ismerik a helyét, és a tervek szerint nemzetközi csoport fogja felkutatni őket a Gázai övezetben.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó

