Tovább folytatódnak az orosz dróntámadások Ukrajna ellen, többen meghaltak Harkivban + videó

Megosztás itt:

Ebben az épületben lakom, a harmadik emeleten. Amikor a támadás történt, éppen az ablak mellett álltam. Kint repült egy Shahed drón. Hihetetlenül hangos volt. Ahogy közeledett, átmentem a folyosóra, mert veszélyesnek éreztem a helyzetet. Aztán becsapódott. Összetört üvegre estem, majd felálltam és elkezdtem keresni a rokonokat, hogy meggyőződjek róla, mindenki biztonságban van. Mindenki jól volt - közölte egy helyi lakos.

Mások nem voltak ilyen szerencsések. A helyi hatóságok négy ember haláláról, és további 12 sebesültről számoltak be. Volt akit a robbanás utáni összedőlt falak öltek meg.