Tovább erősödik a Patrióták Európáért frakció: újabb cseh képviselők érkeztek

"A patrióták értékei egybeesnek pártjaink értékeivel: kritikusan viszonyulnak a Zöld Megállapodáshoz, támogatják a nemzetállamok szuverenitásának fenntartását, ellenzik az Európai Unió föderalizálását és éles álláspontjuk van a migráció kérdésében is" - mondta Turek, a Motorosok önmaguknak elnöke. Úgy vélte: nem volt semmi értelme, hogy "betolakodjanak az ECR soraiba", ahol nem volt érdeklődés irántuk, ráadásul a legerősebb cseh kormánypárt, a Polgári Demokratikus Párt (ODS) is jelezte feléjük, hogy megakadályozza csatlakozásukat.

