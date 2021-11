Tovább erősödik a magyar űripar

Bajnai mindent bevallott

Anonymus legújabb videójában a volt kormányfő a többi között arról beszélt egy találkozón, hogy sok megbízható emberét ajánlotta be a Városházára. Vannak olyanok is, akik az ő kormányában dolgoztak, a Városháza értékesítése pedig olyannyira konkrét szándék, hogy már több érdeklődő is volt rá.