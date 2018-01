Tovább emelkedik a Szajna vízszintje Párizs környékén

Továbbra is árad a Szajna Párizsnál. A vasúti közlekedés és a kereskedelmi hajózás is szünetel; a hatóságoknak a közösségi közlekedés leállításán túl a Louvre múzeum bizonyos részeit is le kellett zárniuk.

A vízszint már az 5,6 métert is túllépte, a Pont de l’Alma talapzatán álló zuávszobor térdéig ér.

„Sokat hallottunk a zuávról. Az egy indikátor. Amikor víz túllép a zuáv lábán, vagy amikor a térde majdnem víz alatt van, az azt jelenti, hogy a Szajna vízszintje aggodalomra ad okot” – mondta egy turista.

A heves esőzések miatt megnövekedett vízszint leginkább a külvárosokat sújtotta. Sokakat a katasztrófavédőknek kellett kimenteniük; több mint 400 embert telepítettek ki Párizs elővárosaiban.

„Négy éve élek itt, azóta kétszer volt áradás. Nagy dolog ez. Két gyermekem van, sokkoló néha” – fogalmazott egy, a Szajna mellett élő lakos.

„Sosem lehet tudni, ki rabol ki, hogyha nem figyelünk oda. 2016-ban, úgy hiszem, néhány szomszédomat kirabolták. Most figyelünk, mert vannak dolgaink a házban. Ez automatikus, időről időre, amikor látunk egy embert, megnézzük, ki az” – nyilatkozta egy villeneuve-le-roi-i lakos.

A város tűzoltókat és vízi rendőröket is bevetett, hogy a Szajna partjának környékén rekedt hajókat figyeljék.

„Gondot okozhatnak azok a hajók, amelyek a Szajna rakparti részén állomásoznak. Úgy döntöttünk, odavezényeljük a párizsi tűzoltókat, akik a hajók teste és a rakpart közé fatáblákat helyeznek el, hogy elkerüljék a bajt. A többi marad addig, ameddig a víz apadni kezd” – hangoztatta Gildas Le Coeur, a tűzoltóság és folyami mentők parancsnoka.

A hatóságok arra kérték a helyieket és a turistákat, kerüljék el a partot, nehogy a víz elsodorja őket.