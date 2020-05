Tovább csökkent az aktív koronavírusos betegek száma Ausztriában; szerdán az egészségügyi minisztérium jelentése szerint 1437 beteget tartottak nyilván. De egyre kevesebb a beteg Franciaországban is. S míg Belgiumban és Hollandiában újabb enyhítéseket jelentettek be, addig Szerbiában megszüntették a szükségállapotot.

Ausztriában összesen 15684 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 13,639-en időközben meggyógyultak. Az elmúlt 24 órában 20 új beteget diagnosztizáltak, a legtöbbet Alsó-Ausztriában, illetve Bécsben. A betegek közül 418-an szorulnak kórházi kezelésre; az intenzívosztályon kezeltek száma ugyanakkor száz alá csökkent; így már csak 97-en vannak, akiknek súlyos az állapotuk. Ausztriában 608-an estek áldozatául a járványnak, illetve az annak szövődményeként fellépő tüdőgyulladásnak.

Rudolf Anschober (Zöldek) egészségügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy a járvány kezdeti időszakában az osztrákok többnyire más országokban fertőződtek meg koronavírussal; március 23-a óta azonban az esetek több mint egyharmadában a vírus okozta megbetegedés idősotthonokban vagy ápolást nyújtó intézményekben, gondozóházakban terjedt, érintve a lakókat, a munkatársakat, valamint a velük közös háztartásban élőket. A tárcavezető arról is beszámolt, hogy az idősotthonokban eddig 24 000 esetben végezték el a koronavírus-tesztet. Hangsúlyozta: sikerült megvédeni az idősotthonok lakóit, a halálesetek száma ugyanis az év első negyedében nem emelkedett jelentősen az előző év azonos időszakához képest.

Az enyhítések részeként hétfőtől ismét lehet látogatni az idősotthonok, illetve az ápolási otthonok lakóit. Anschober a "biztonság és szabadság" közötti kompromisszum fontosságát hangsúlyozta. Az egészségügyi minisztérium szigorú óvintézkedéseket rendelt el, így a látogatóknak előzetesen időpontot kell egyeztetniük, és csak egy meghatározott ideig maradhatnak. A találkozás lehetőség szerint a szabadban történik, a látogatók csak egyenként érkezhetnek, szájmaszkot kell viselniük; és hat év alatti gyermeket csak kivételes indokkal vihetnek magukkal.

Daniela Schmid, az osztrák táplálkozás-biztonsági ügynökség (AGES) osztályvezetője ismertette, hogy több olyan fertőzési gócpontot azonosítottak, amelyek nyugdíjas- és idősotthonokhoz, illetve ápolási otthonokhoz kapcsolódtak; ezekben az intézményekben 1127-en fertőződtek meg koronavírussal. Több olyan gócpontot is azonosítottak ugyanakkor, amelyek különböző szabadidős tevékenységekhez kapcsolódtak; ezeken a helyeken 370-en kapták el a koronavírust.

Egyre kevesebb beteg Franciaországban

Franciaországban az elmúlt 24 órában 278-cal 25 809-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma az előző napi 330 után, de a kórházakban hetek óta fokozatosan csökken a betegszám, ezért országszerte folytatódott a felkészülés az általános karantén jövő heti feloldására.

Az egészségügyi minisztérium szerda esti összesítése szerint a kórházakban 177-en, az idős otthonokban és szociális intézményekben 101-en vesztették életüket a Covid-19 fertőzés következtében az előző nap óta.

Kórházban 23 983 fertőzöttet ápolnak, ami 792-vel kevesebb, mint kedden, de még mindig csaknem kilencszáz új betegfelvétel történt szerdán.

Az intenzív osztályokon csaknem egy hónapja csökken a betegszám, kedd óta 283-mal. Jelenleg 3147-en vannak lélegeztetőgépen, míg az április 9-i tetőzéskor 7200 volt ez a szám.

A súlyos betegek számának egyenletes csökkenését biztató jelnek tartják a szakemberek, ugyanis az egészségügyi rendszer leterheltségén múlik, hogy milyen mértékben oldhatók fel jövő héten a szigorú kijárási korlátozások, amelyek megyékre lebontott pontos és végletes részleteit csütörtök délután ismerteti Edouard Philippe miniszterelnök.

Az Odoxa közvélemény-kutatóintézet szerdán közzétett felmérése szerint a franciák kétharmada támogatja és várja a karantén befejezését, ugyanakkor 60 százalékuk nem bízik abban, hogy a kormány stratégiája sikeres lesz annak érdekében, hogy az országot ne érje el a járványnak egy második hulláma.

Legvitatottabb kérdés az iskolák megnyitásának menetrendje és a tömegközlekedési eszközök biztonsága.

Az általános karantént hétfőn felváltó óvintézkedések bevezetése fokozatos lesz. Jövő héten a franciák már igazolás nélküli is elhagyhatják az otthonaikat, de június 2-ig csak a lakóhelyük körüli 100 kilométeres körzetben mozoghatnak. A vendéglátóiparon kívül a kereskedelmi egységek megnyithatnak, de a mozik, színházak, koncerttermek továbbra is zárva maradnak, ahogy a parkok, játszóterek, sportlétesítmények, tengerpartok, strandok és az uszodák is, gyülekezni pedig csak 10 főig lesz engedélyezett. A kormány június elejétől reméli tovább enyhítések engedélyezését.

A korlátozások újabb enyhítéseit jelentették be Belgiumban és Hollandiában

Újabb enyhítéseket jelentett be szerdán a belga és a holland kormány a koronavírus-járvány ellen hozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban.

"A kormány bízik a belga emberek egymásért érzett felelősségében. Közel vagyunk már, hogy visszatérjünk a normalitáshoz"- jelentette ki Sophie Wilmes belga kormányfő a nemzetbiztonsági tanácskozást követő sajtótájékoztatón.

Az enyhítések értelmében az országban május 11-én valamennyi bolt és üzlet újra kinyithat a társadalmi távolságtartás szabályainak szigorú betartásával. A kisebb kereskedelmi helyiségekben egyszerre csak egy vásárló tartózkodhat és fél óránál nem többet. A fodrászatok, piacok, vendéglátóipari helyiségek továbbra is zárva maradnak.

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a maszkviselés az utcán és a boltokban továbbra is ajánlott marad, repülőtereken és a tömegközlekedési eszközökön azonban kötelező lesz. A társasági élet újra felélénkülhet, a legfeljebb négyfős látogatásokat újra engedélyezik. A belföldi utazásokat, csoportos kirándulásokat továbbra is tiltják a kormányzati intézkedések.

A lazító intézkedések bevezetésében az is szerepet játszott, hogy a vírus terjedése lelassult, és a kórházi betegfelvételek csökkenő tendenciát mutatnak az országban.

Hollandiában Mark Rutte kormányfő ugyancsak korlátozásenyhítéseket jelentett be szerda délutáni sajtótájékoztatóján.

"A következő négy hónap folyamán fokozatosan visszatérünk a régi kerékvágásba, és csak akkor vezetjük újra be a korlátozásokat, ha a vírus elkezdene gyorsabb ütemben terjedni. A társadalmi távolságtartás érvényben marad, a kormány bízik a polgárok ítélőképességében" - nyilatkozott a miniszterelnök.

A kormány csak szeptembertől elejétől fogja feloldani a nagyobb lélekszámra tervezett rendezvények tilalmát, a szaunák, szexklubok, kaszinók és sportklubok is csak ősztől nyithatnak meg újra. Maszk viselése, illetve a légzőszervek eltakarása a jövő héttel kezdődően Hollandiában is kötelező lesz a tömegközlekedési eszközökön.

Megszüntették a szükségállapotot Szerbiában

A szerbiai parlament visszavonta szerdán a március 15-én kihirdetett szükségállapotot, amelyet a koronavírus-járvány miatt vezettek be.

Az 52 napig tartó szükségállapot ideje alatt éjszakai és hétvégi kijárási tilalom volt érvényben, a képviselőház döntését követően ez megszűnik, több elővigyázatossági intézkedés azonban érvényben marad.

Megnyithattak az üzletek, a bevásárlóközpontok és a vendéglátóhelyek, ám mindenhol kötelező a maszk és a kesztyű viselése, valamint a kétméteres távolság betartása, illetve a létesítmény méretétől függően csak meghatározott számú ember tartózkodhat benn egyszerre. A tömegközlekedés is megindult, de csak minden második ülőhelyet használhatják az utasok, illetve az állóhelyek között is meg kell lennie a két méternek. Az óvodák hétfőtől újra működnek, de arra kérték a szülőket, hogy ha nem elengedhetetlenül szükséges, akkor ne vigyék be a gyerekeket, az iskolák viszont nem nyitnak már ki ebben a tanévben.

Március közepén Szerbia a határait is lezárta, később ezen az intézkedésen enyhítettek, a határ megnyílt az ingázók előtt, és azok is el tudták hagyni az országot, akik igazolták, hogy nem betegek, és munkahellyel rendelkeznek valahol Nyugat-Európában. A szerb állampolgárok hazatérhettek, ám 14, illetve 28 napos karantén várt rájuk. A szerb külügyminiszter bejelentette, néhány napon belül arra is megoldás születik, hogy kik és milyen feltételekkel tudják a jövőben átlépni a határt anélkül, hogy 14 napos karantén alá helyeznék őket.

A szükségállapot ideje alatt a fontos intézményeket a hadsereg védte, és katonák biztosították a befogadóközpontokat, amelyeket az országban tartózkodó migránsoknak tilos volt elhagyni. A szükségállapot megszűnésével a befogadóközpontokban is ismét szabad lesz a mozgás, így a migránsok ismét megjelenhetnek a határ menti településeken.

A parlament még néhányszor összeül, azt követően viszont megkezdődik a június 21-re tervezett általános választások kampánya. A korábbi bejelentések szerint májusban még nem lehet tömeges rendezvényeket szervezni, júniusban viszont feltehetőleg teljes erőbevetéssel kampányolnak majd a pártok.

Az országban továbbra is úgynevezett járványhelyzet van érvényben, amelyet csak akkor szüntetnek meg, ha 28 napon át nem jelentenek új fertőzést.

Szerbiában keddről szerdára 9677-ről 9791-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. 203-an haltak bele a Covid-19 betegségbe, 1971-en pedig már kigyógyultak belőle. A halálozási arány 2,07 százalékos. Az illetékes járványügyi szakértők közlése szerint először történt meg, hogy a teszteltek között az új fertőzöttek aránya 2 százalék alá esett, ami bizakodásra ad okot arra vonatkozóan, hogy hamarosan megszűnhet a járvány az országban.

MTI