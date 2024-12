Törvényességi, gazdaságpolitikai változás előtt áll Dubai

Megosztás itt:

A város virágzó ingatlanpiaca, a pénzmosást megkönnyítő, becsületen alapuló havalarendszer ugyancsak kedvez a kartellvezéreknek. A 2022-ben 132 milliárd eurót megmozgató ingatlanpiac lehetőséget mi sem jellemzi jobban, hogy "a bölény" Kerbouci még ingatlanügynökként is dolgozott a városban. Az is sokat segít, hogy a város lakóinak 90 százaléka bevándorló, akik pont az alacsony adók és laza szabályozás miatt kedvelik Dubajt.

Kerbouci pályafutásának még az sem vetett véget, hogy 2022 júliusában letartóztatták, ugyanis a város olyan kiadatási iratokat kért, melyeket a francia hatóságok nem tudtak prezentálni, így 40 nap múltán szabadon engedték. Nyugat-európai bírók és ügyészek szerint Dubaj olyan extrém elvárásokkal rendelkezik, mint az eredeti nyomozati anyagok minden oldala, aláírva egy bíró által.

Ezért azán hiába írt alá az Egyesült Arab Emírségek kiadatási egyezményt Franciaországgal 2007-ben, két évvel később pedig Spanyolországban, míg Belgiummal és Hollandiával 2021-ben, ez a gyakorlatban nem sok változást hozott. A francia külügyminisztérium egy tisztviselője idén elmondta az ország törvényhozóinak, hogy hiába azonosítottak 30 elsődleges célpontot az emírségben, egyet sem adtak ki a dubaji hatóságok. 20, a belga rendőrség által keresett személyből csupán négye adott ki a városállam 2021 óta.

Idén azonban változások indultak, így egy szervezett bűnözéssel foglalkozó francia magiszrátus érkezett a szomszédos Abu Dzabiba, és Belgium is kinevezett egy bírót az emírséggel való kommunikációra. Az Egyesült Arab Emírségek a Financial Action Task Force (FATF) szürke listájára került, ami arra késztette az ország hatóságait, hogy komolyabban nyomon kövessék a pénzmozgásokat. Ez idén februárra sikerrel is járt, az ország lekerült a listáról. A listára kerülés valószínűleg nem volt független attól sem, hogy az orosz-ukrán háború árnyékában számos orosz vállalkozó is megjelent a városban és az emírségek fontos központja volt a szankciók megkerülésének is.

