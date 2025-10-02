Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 02. Csütörtök Petra napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

2025. október 02., csütörtök 17:25 | Hír TV

Az EU-csúcs igazi nyertesei nem a Bizottság, hanem a tagállamok legerősebb vezetői lettek. Orbán Viktor, Emmanuel Macron és Friedrich Merz a háttérben megmutatták: Európa igazi irányítói a nemzeti érdekeket képviselő miniszterelnökök. A magyar kormányfő a legnagyobb győzelmet aratta, amikor lesöpörte az asztalról a vétójog eltörlésére vonatkozó brüsszeli kísérletet! A francia elnök és a német kancellár pedig – Brüsszel terveivel szembemenve – elgáncsolták a vitatott európai drónfal ötletét. Von der Leyen tervei zátonyra futottak – a vezetést átvették a nemzetek!

  • Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a Padlót Ursula Von Der Leyennel

A nemzeti érdekek győzelme

 A legutóbbi EU-csúcs a nemzeti érdekek és a brüsszeli elit közötti, egyre élesedő harc új fejezetét hozta el. A közös álláspont szerint az esemény legnagyobb vesztese Ursula von der Leyen lett, akinek kulcsfontosságú kezdeményezései futottak zátonyra a legerősebb tagállami vezetők ellenállásán. A csúcs egyértelmű üzenetet küldött, a bürokrácia helyett a választói akarat érvényesül.

 A magyar győzelem: a vétójog életben marad

 Orbán Viktor miniszterelnök ismét sikeresen védte meg a magyar szuverenitást. Brüsszel, Von der Leyen vezetésével, régóta próbálja felszámolni a tagállami vétójogot, különösen az uniós bővítés kérdésében. A kormányfő azonban határozottan szembeszállt ezzel a törekvéssel, kiemelve, hogy a vétójog az utolsó fék a Brüsszel-központú birodalmi politika ellen.

"A vétójog eltörlésének minden kísérletét lesöpörtük az asztalról! A magyar miniszterelnök ezzel biztosította, hogy az új tagállamok felvételét érintő, sorsdöntő kérdésekben a nemzeti parlamentek beleszólása megmaradjon."

 A drónfal zátonya: Orbán után Macron és Merz is nemet mondott

 A francia Emmanuel Macron és az új német kancellár, Friedrich Merz közösen tettek pontot egy másik, Brüsszel által erőltetett, vitatott terv végére, elgáncsolták az úgynevezett európai drónfal ötletét. Ez a kezdeményezés, amelyet a Bizottság szeretett volna megvalósítani, nagy költségeket és bizonytalan eredményeket ígért. A francia-német tengely, szakítva az Ursula von der Leyen-féle kollektív védelem elképzelésével, a nemzeti védelmi kapacitások megerősítése mellett érvelt.

A három vezető – Orbán, Macron és Merz – ezen közös kiállása világos, az EU vezetése nem Brüsszelben dől el, hanem a tagállami fővárosokban. A csúcs megerősítette azt a narratívát, hogy a nemzeti érdekek képviselői átveszik a kezdeményezést, ezzel pedig lezárulhat a brüsszeli bürokrácia túlzott hatalmának korszaka.

További híreink

Hétvégétől nagyot változik az időjárás

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

"Kéne egy rendes pszichiátert keresni…" – Mi történik? A Bódi tesók legnagyobb traumájából űztek gúnyt Tallós Ritáék

Az UEFA lesújthat a Genk–Fradi meccsen, rettegő családokról írnak a belgák

Két csillagjegy, akiknek a káosz uralta élete végre lecsillapodik

Magyar Péternek meszeltek

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Lidl-akció: 999 forintért a tiéd lehet a 8 részes Parkside szett

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

További híreink

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel
2
Merkel történelmi tévedése: így tette tönkre Németországot az illegális bevándorlás
3
Ruszin-Szendi Romulusz nagy bajban: fegyverbotrányból bűncselekmény-gyanú lehet
4
Megállapodás nélkül távoztak vacsorára: Patthelyzet az informális koppenhágai EU-csúcson – Mi a tét? + videó
5
Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet
6
Orbán Viktor: Minden erőfeszítésünkre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból + videó
7
A világ kevesebb lett – Elhunyt Jane Goodall
8
Tanúként akarja kihallgatni az ügyészség az Együtt volt politikusát a Szőlő utcai javítóintézet ügyében + videó
9
Somogyi András nem hagyja abba a kormánypártok politikusainak sértegetését és alázását + videó
10
Orbán Viktor: Erősebbek vagyunk Oroszországnál, nem Moszkvától kell félnünk + videó

Legfrissebb híreink

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

 A magyar vállalkozói szféra figyelme teljes mértékben a hétvégi, rendkívüli bejelentésre szegeződik: Orbán Viktor miniszterelnök szombaton áll ki a nyilvánosság elé Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével. Bár a meghívó titkolja a részleteket, a tét óriási, és a levegőben lóg a KATA valamilyen formában történő visszavezetése vagy gyökeres átalakítása. Az esemény hátterében az a tény áll, amit a Kamara már többször hangoztatott, a túlzott adminisztráció sokszor nagyobb gondot jelent a vállalkozásoknak, mint maga az adóteher. Az adózás radikális egyszerűsítése mintegy félmillió vállalkozót érint!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!