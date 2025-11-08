Keresés

Külföld

Történelmi megállapodásokkal a fedélzeten – A magyar delegáció elégedetten indul haza + videó

2025. november 08., szombat 13:43 | Hír TV

Befejeződött a magyar delegáció történelmi jelentőségű washingtoni látogatása. Orbán Viktor és Donald Trump tárgyalásai után a küldöttség nem titkolt elégedettséggel készül a hazaútra. Velkovics Vilmos tudósítónk a reptérről jelentkezik a kézzelfogható sikerek – a szankciómentesség és a gazdasági megállapodások – összegzésével.

  Történelmi megállapodásokkal a fedélzeten – A magyar delegáció elégedetten indul haza + videó

