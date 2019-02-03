2019. február 3.,
vasárnap, Balázs napja

Történelmi látogatáson Ferenc pápa

Hír TV

2019. február 3., vasárnap 20:13

Megérkezett az Egyesült Arab Emírségekbe Ferenc pápa.Történelmi látogatás ez, a katolikus egyházfők közül elsőként látogat az Arab-félszigetre.
Ferenc pápa: A gyermekek és szüleik kiáltása felhallatszik az égbe

MTIFerenc pápa: A gyermekek és szüleik kiáltása felhallatszik az égbe

A három napos apostoli út célja a vallásközi párbeszéd erősítése, és hogy felkeresse a csaknem teljesen bevándorlókból – többségében indiai és Fülöp-szigeteki vendégmunkásokból – álló katolikus közösséget az Emírségekben. Kedden 135 ezer ember előtt misézik majd Abu-Dzabi egyik stadionjában. Ez lesz a világ legnagyobb katolikus miséje, amelyet egy muszlim országban mutatnak be.

 

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