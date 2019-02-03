Történelmi látogatáson Ferenc pápa

2019. FEBRUÁR 3., VASÁRNAP
KARÁCSONY GERGELY 27.500 SZAVAZATTAL MEGNYERTE AZ ELLENZÉKI ELÕVÁLASZTÁS ELSÕ FORDULÓJÁT A FÕPOLGHÁRMESTER-JELÖLTSÉGÉRT.
AZ ÖSSZESEN 34 EZER SZAVAZAT KÖZÜL, A SZOCIALISTA HORVÁTH CSABÁT 6500-AN TÁMOGATTÁK HÍR TV.
A MOSTANI ELÕVÁLASZTÁS NYERTESE JÚNIUSBAN MEGMÉRKÕZIK A TÖBBI JELÖLTTEL, PÉLDÁUL PUZSÉR RÓBERTTEL, MAJD A GYÕZTES ELLENZÉKI JELÖLT PEDIG ÕSSZEL TARLÓS ISTVÁNNAL.
FIDESZ-KDNP: HATALMAS KUDARC AZ ELLENZÉKI FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTI ELÕVÁLASZTÁS - KÖZÖLTE BORBÉLY LÉNÁRD, CSEPEL POLGÁRMESTERE.
VÉGSÕKIG TARTÓ HARCOT ÍGÉRT HALLGATÓSÁGÁNAK AZ IDEI ÉVRE A JOBBIK SZOMBATI BUDAPESTI ÉVADNYITÓ RENDEZVÉNYÉN SNEIDER TAMÁS PÁRTELNÖK.
SNEIDER TAMÁS JOBBIK-ELNÖK: DEMOKRATIKUS MÉDIASZABÁLYOZÁSRA ÉS ÚJ VÁLASZTÁSI RENDSZERRE VAN SZÜKSÉG!
GYÖNGYÖSI MÁRTON JOBBIK-FRAKCIÓVEZETÕ: NEM SIKERÜLT FELSZÁMOLNI EZT A PÁRTOT!
HUNVALD GYÖRGYÖT INDÍJA AZ MSZP AZ ÕSZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON A POLGÁRMESTERI SZÉKÉRT A 7-DIK KERÜLETBEN - ÍRJA A MÉRCE.HU.
HUNVALD GYÖRGYÖT JOGERÕSEN ELÍTÉLTE A BÍRÓSÁG AZ ERZSÉBETVÁROSI INGATLAN-PANAMA, ILLETVE EGY HÛTLEN KEZELÉS ÜGYÉBEN.
SZÁJER JÓZSEF: AZ EURÓPAI BALOLDALT A HAZÁNK ELLENI GYÛLÖLET ÉS A FÉLELEM VEZÉRLI MAGYAR IDÕK.
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK ELNÖKE, DOMOKOS LÁSZLÓ LEVÁLTÁSÁT KEZDEMÉNYEZI A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ.
FEBRUÁR 6-TÓL MAGYAR NEMZET NÉVEN FOG MEGJELENNI A MAGYAR IDÕK KÖZÖLTE A LAP.
RÉTVÁRI BENCE: EGYRE TÖBB A KÜLFÖLDI HALLGATÓ A MAGYAR EGYETEMEKEN.
KOPPÁNY VIKTÓRIA: EGYRE TÖBB A PAJZSMIRIGYBETEGEK SZÁMA, AMI ÖSSZEFÜGG AZ ÉLETMÓDDAL, A STRESSZEL, A DOHÁNYZÁSSAL ÉS A KÖRNYEZETSZENNYEZÉSSEL - MONDTA AZ ENDOKRINOLÓGUS AZ M1-EN.
KARAMBOLOZOTT HIVATALI AUTÓJÁVAL VASÁRNAP DÉLUTÁN PUSKÁS TIVADAR SZOMBATHELY POLGÁRMESTERE.
A VÁROSVEZETÕ NEM SÉRÜLT MEG, A MÁSIK AUTÓ SOFÕRJÉT KÖNNYÛ SÉRÜLÉSSEL KÓRHÁZBA VITTÉK KÖZÖLTE A VÁROSHÁZA KOMMUNIKÁCIÓS REFERENSE.
HEIKO MAAS: RENDKÍVÜL KICSI ANNAK AZ ESÉLYE, HOGY AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG LEÁLLÍTJA A BREXITET.
THERESA MAY: AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG A MEGHATÁROZOTT IDÕBEN KILÉP AZ EU-BÓL.
ÍR MINISZTERELNÖK-HELYETTES: AZ EU NEM TÁRGYALJA ÚJRA A KILÉPÉSI MEGÁLLAPODÁST.
A RENDÕRI ERÕSZAK ELLEN TÜNTETTEK A TIZENKETTEDSZER UTCÁRA VONULÓ SÁRGAMELLÉNYESEK PÁRIZSBAN, SZOMBATON.
A SÁRGAMELLÉNYESEK EGY CSOPORTJA ÖSSZECSAPÁSBA KEVEREDETT A RENDÕRÖKKEL PÁRIZSBAN, AKIK KÖNNYGÁZT VETETTEK BE.
FRANCIA ÁLLAMTANÁCS: SZÜKSÉGES A RENDÕRSÉGI GUMILÖVEDÉKEK HASZNÁLATA A TÜNTETÉSEKEN.
TÖBB LÖVÉSSEL EGY MOTORKERÉKPÁRRÓL LELÕTTEK A NYÍLT UTCÁN EGY ÍRÓT AZ IRAKI KERBELÁBAN, A RENDÕRSÉG ELITEGYSÉGE KERESI A TETTEST.
LEGKEVESEBB HÉT EMBER, KÖZTÜK NÉGY GYEREK MEGHALT EGY BUSZBALESETBEN OROSZORSZÁGBAN, KALUGA MEGYÉBEN.
KREML: MOSZKVA KÉSZ LESZ TANULMÁNYOZNI JUAN GUAIDÓ VENEZUELAI PARLAMENTI ELNÖK JAVASLATAIT, DE NEM ÕT TEKINTI ÁLLAMFÕNEK.
A VENEZUELAI LÉGIERÕ EGY TÁBORNOKA ELISMERTE JUAN GUAIDÓT VENEZUELA ÁLLAMFÕJÉNEK, SZEMBEN A HADSEREG HIVATALOS ÁLLÁSPONTJÁVAL.
ELÕREHOZOTT PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA TETT JAVASLATOT NICOLÁS MADURO HIVATALBAN LÉVÕ VENEZUELAI ELNÖK.
VÉRONTÁSSAL FENYEGET AZ AMERIKAI KATONÁK GYORS TÁVOZÁSA AFGANISZTÁNBÓL - JELENTETTE KI AZ AFGANISZTÁNI LEGFÕBB BÉKETANÁCS ELNÖKE.
NANCY PELOSI, AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ ELNÖKE SZERINT, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KIVONULÁSA AZ INF-SZERZÕDÉSBÕL FEGYVERKEZÉSI VERSENYT EREDMÉNYEZHET.
PUTYIN ELRENDELTE A KÖZEPES HATÓTÁVOLSÁGÚ HIPERSZONIKUS FEGYVER KIFEJLESZTÉSÉT.
AZ INF-SZERZÕDÉS FELMONDÁSA MIATT JAPÁN KERÜL AZ AMERIKAI-KÍNAI SZEMBENÁLLÁS KÖZÉPPONTJÁBA ÍRTA EGY JAPÁN NAPILAP.
HOSSZÚ BETEGSÉG UTÁN, ÉLETÉNEK 96. ÉVÉBEN ELHUNYT WECKINGER EDIT, OLIMPIAI EZÜSTÉRMES TORNÁSZ.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: SZEMÉLYAUTÓ KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚTON ALBERTIRSÁNÁL, KÉT EMBER MEGHALT.
AUTÓJÁVAL ÁROKBA CSAPÓDOTT ÉS MEGHALT EGY FÉRFI ZALA MEGYÉBEN A 7328-AS SZÁMÚ MELLÉKÚTON, A HELYSZÍNELÉS IDEJE ALATT RENDÕRÖK IRÁNYÍTJÁK A FORGALMAT.
ZEBRÁN GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST EGY AUTÓ PÁPÁN.
KÉT KISBUSZ ÜTKÖZÖTT A 4-ES FÕÚT DEBRECEN ÉS EBES KÖZTI SZAKASZÁN SZOMBATON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK.
NÉGY, AZONOSÍTÓSZÁM NÉLKÜLI SZÉTSZERELT ÁLLAPOTÚ GLOCK TÍPUSÚ MAROKLÕFEGYVERT FOGLALT LE A NAV RÖSZKÉN, SZOMBATON EGY AUTÓBUSZBÓL.
FEBRUÁR 4-TÕL FELÚJÍTÁS MIATT 22 KM HOSSZAN LEZÁRJÁK A BUDAPEST-HATVAN VASÚTVONALAT 10 HÓNAPRA ASZÓD ÉS PÉCEL KÖZÖTT.
OMSZ: A JÖVÕ HÉTEN SZÁRAZABB IDÕ LESZ, A KÖVETKEZÕ NAPOKBAN KISEBB LEHÛLÉS VÁRHATÓ, NÉHOL CSAK 2-3 FOK, DE VASÁRNAP ISMÉT 10 FOK LEHET.