Külföld

Toronymagasan első lett az AfD egy helyi választáson

2025. szeptember 17., szerda 09:03 | Origo
Paderborn AfD Integrációs Tanács-választás migrációs hátterű szavazók

Meglepő eredmény született a németországi Paderbornban tartott Integrációs Tanács-választáson: a migrációs hátterű szavazók és a honosított állampolgárok többsége is az AfD-re voksolt.

  • Toronymagasan első lett az AfD egy helyi választáson

A cikk az Origo honlapján is eléhető.

A németországi Paderbornban a jobboldali AfD 24,5 százalékot ért el, ezzel toronymagasan első lett – számolt be róla a Junge Freiheit. A második helyre a Német–Orosz Társaság listája került 15,5 százalékkal, a harmadikra pedig a Német–Török Baráti Kör 13 százalékkal. A testület eddigi elnöke, Recep Alpan megdöbbent az eredményen, különösen azért, mert az AfD korábban még az egész Integrációs Tanács létjogosultságát is megkérdőjelezte.

A választási adatok szerint a migrációs hátterű szavazók körében az AfD jóval erősebb, mint a vasárnapi városi tanácsi választáson. Ott ugyanis a CDU nyert 35,8 százalékkal, a Zöldek lettek a másodikok 19,7 százalékkal, az AfD pedig csak a harmadik helyet szerezte meg 15,4 százalékkal.

Az Integrációs Tanács 22 tagból áll: közülük 15-öt közvetlenül választanak meg, hetet pedig a városi tanács delegál. Az új összetételben az AfD négy szabadon választott mandátumot szerzett, míg a Német–Orosz Társaság és a Német–Török Baráti Kör kettő-kettőt.

A részvétel ugyan alacsony maradt, de emelkedett az előző választáshoz képest: a 44 563 jogosult közül mindössze 9 016-an mentek el szavazni, ami 20,2 százalékos részvételt jelent. Öt éve ez még csak 15,7 százalék volt. Akkor az AfD mindössze 7,8 százalékot szerzett és egy mandátumhoz jutott, míg az élen a Német–Török Baráti Kör végzett.

Az Integrációs Tanács feladata, hogy a bevándorlók és migrációs hátterű emberek beilleszkedését segítse, elsősorban a munka és a társadalmi élet területén.

Fotó: Shutterstock

 

