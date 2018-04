Törökország egyre messzebb kerül az EU-tól

Románia úgy változtathatja meg büntetőtörvénykönyvét, hogy a kormánypárt elnöke megszabadulhat a korrupciós eljárás alól – írja a Politico. Az uniós lap szerint egy parlamenti bizottság törvénymódosító javaslatokat nyújtott be: az egyik kimondaná, hogy csak az az ítélet lehet hatályos, amely olyan eljárásban születik, amelyet levezető bíró végigvitt. Liviu Dragnea, a nagyobbik kormánypárt korrupció miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt vezetője erre hivatkozva perújrafelvételt kérhet, és akár mentesülhet az elmarasztalás alól. Ez esetben végre indulhatna politikai álma, a miniszterelnöki tisztség elnyeréséért.

Törökország nagyon messze sodródott az Európai Uniótól, egyre távolabb kerül az uniós tagság elnyerésétől – a török állammal való csatlakozási tárgyalások lebonyolításával megbízott uniós tisztségviselők szerint. Az Euractive uniós lap idézi az Európai Bizottság éves jelentését, amely éles kritikával illeti a török tekintélyelvű berendezkedést. Konkrét ügy a bírálatra, ahogy a török kormány leszámolt a 2016-os puccs résztvevőivel. A jelentés szerint Törökország az uniós alapértékek, az emberi jogok tisztelete, a vélemény-nyilvánítás szabadsága, vagy a jogállami kritériumok betartása terén elmaradásban van. A török kormányzat válaszában azt írta, hogy a Bizottság képtelen a török valóság megértésére – írja a lap.

Fontos szavazás zajlott szerdán a brit parlament felsőházában: a főrendi képviselők Nagy-Britannia vámunióból való kilépését elindító kormányzati intézkedéscsomag megakadályozására voksoltak. A Telegraph cikke szerint 348 igen voks 225 nem ellenében támogatta a kormányzat brexit-tervei ellen benyújtott képviselői indítványt. Theresa May kormánya az úgynevezett kemény brexit mellett foglalt állást, vagyis hogy az egységes piac mellett az európai vámunióból is ki kell lépnie Nagy-Britanniának. A felsőházban ezzel a maradáspártiak, a puha brexit végrehajtásának hívei kerekedtek felül, 24 kormánypárti lord is velük tartott.