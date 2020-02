Török katonákat lőttek a Szír kormányerők

Budapesten van az a hét magyar állampolgár, akiket Franciaországon keresztül hoztak haza Vuhan tartományból. Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint egyik érintett sem fertőződött meg koronavírussal. Többfunkciós csapatszállító repülőgéppel hozta haza a Kínából kimenekített magyarokat a honvédség -erősítette meg a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor elmondta: a gép személyzetén túl a Honvéd Kórház orvosai és ápolói gondoskodtak a 7 magyar biztonságáról. A kórházban még az este megvizsgálták a Vuhanból hazahozott magyarokat. Szlávik János, az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa a köztévének azt mondta, az orvosi vizsgálatok alapján teljesen egészségesnek tűnnek. Egészségesnek érzik magukat a kínai Vuhanból hazatért magyarok, de a biztonság kedvéért fenntartják a rájuk vonatkozó kéthetes karantént - közölte az országos tisztifőorvos az M1-en. Sérti az emberek igazságérzetét, hogy egy jogerős bírósági döntés eredményeképpen több milliós kártérítést kaphatnának olyan családok, amelyek éveken keresztül nem járatták rendesen a gyermekeiket iskolába - mondta Horváth László a Kossuth Rádióban. A térség fideszes országgyűlési képviselője a gyöngyöspatai szegregációs iskolaügy kapcsán elmondta: az önkormányzat és a tankerület próbál most egyeztetni az érintett családokkal arról, hogy a kártérítést ne készpénzben kérjék, hanem oktatásban. Czerván György fideszes országgyűlési képviselő elfogadhatatlannak és felháborítónak tartja a nagykátai iskolában történt tanárbántalmazást, ezért arra kérte a minisztériumot és a kormányt, vizsgálják meg, mit lehet tenni az ilyen jelenségekkel szemben. A megítélt kártérítések jelentős része az ügyvédek számláján landol - mondta a Hír Tv A nyolcas című műsorában a börtönbiznisz kapcsán Budai Gyula. A fideszes országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a magyar állam ellen indított csaknem 12 ezer per során megközelítőleg 10 milliárd forintot kellett kifizetni. Ungár Péter azt tanácsolja a Párbeszédnek, hogy gyakoroljanak önkritikát. Az LMP-s politikus ezt a kiszivárgott Párbeszédes vitairat kapcsán mondta a Hír Tv híradójának. A dokumentumban többek között azt fejtegetik, hogy az LMP további eróziójából, hogyan profitálhatna a Párbeszéd. Három független jelölt közül választanak vasárnap új polgármestert a Zala megyei Ortaházán, ahol az eddigi településvezető halála miatt tartanak időközi voksolást. Polgármestert választanak vasárnap a Somogy megyei Balatonszabadiban, az időközi voksoláson két független jelölt indul a tisztségért. Az elmúlt egy évben 1533 férőhellyel bővült a bölcsődei ellátás, amihez a minibölcsődék járultak hozzá legnagyobb mértékben - írta a Világgazdaság. Az uniós pénzekről tárgyal a héten Orbán Viktor - írja a magyar Nemzet. A miniszterelnök Brüsszelbe, Rómába és Berlinbe is ellátogat. Tárgyalásainak témái között szerepel az unió hétéves keretköltségvetése, illetve az Európai Néppárt jövője is. Kínában 361-re emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma. Hivatalos pekingi források szerint 17 ezren fertőződtek meg. A kór továbbra is a járvány gócpontjának számító Hupej tartományban szedi a legtöbb áldozatot. Dél-Koreának minden lehetséges segítséget meg kell adnia Kínának az újfajta koronavírus elleni küzdelemben, és óvnia kell saját polgárait – közölte Mun Dzse In dél-koreai elnök. Katonai bázison helyezték karanténba a Kínából hazaszállított olaszok első csoportját. Ezzel egy időben légi folyosó nyílt az Olaszországban tartózkodó kínai turisták elszállítására. Nemcsak cseppfertőzéssel, hanem az emésztőrendszeren keresztül is terjedhet az új koronavírus kínai kutatók szerint. 130 orosz állampolgár készül az új koronavírus okozta járvány által leginkább sújtott Hupej tartomány elhagyására. Az Egyesült Államokban nincs ok a pánikra a koronavírus miatt - jelentette ki Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó. A Fülöp-szigeteken elhunyt egy kínai állampolgár a tüdőgyulladást okozó új koronavírus miatt, ez az első eset, hogy a járvány halálos áldozatot szedett Kína területén kívül. Az erős Európa, és az önálló tagállamok „zene a magyarok füleinek" - így reagált Orbán Viktor a volt szlovák miniszterelnök nyílt levelére. Terrorcselekményekért elítélt késes támadó sebesített meg két embert Londonban vasárnap. Az elkövetőt agyonlőtték a rendőrök. Ausztria szigorúan elutasítja a hajók járőrözésének újraindítását a Sophia elnevezésű európai uniós földközi-tengeri katonai műveletben - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár. Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy megkapja a Teherán mellett lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait abban az esetben, ha Iránban nem sikerül kinyerni a rajtuk lévő információkat - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Négy tinédzser korú migránst találtak összefagyva, eszméletlenül a nyugat-ukrajnai Lviv megyében egy almát szállító hűtőkamionban. Az elmúlt két hónapban négyszázezren kényszerültek otthonuk elhagyására Szíria északnyugati részén. A Törökországba tartó emberek a lázadók és a kormányerők összecsapásai miatt menekülnek el Idlíb és Aleppó tartományból. Legkevesebb négy török katona meghalt, további kilenc pedig megsebesült, egyikük súlyosan a szíriai kormányerők tüzérségének intenzív lövéseitől az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban. Az arab országok reagálása, valamint az a tény, hogy nem felel meg az ENSZ Biztonsági Tanácsa több határozatának, kételyt támaszt a Donald Trump által előterjesztett közel-keleti rendezési terv életképességével kapcsolatban - mondta a Kreml szóvivő. Szaúd-Arábia nem teszi lehetővé, hogy az iráni küldöttség részt vegyen az Iszlám Együttműködési Szervezet dzsiddai tanácskozásán, melyen a tagállamok a Donald Trump amerikai elnök által felvázolt izraeli-palesztin béketervet vitatják meg. Az Arab-félszigeti al-Kaida nevű terrorszervezet jelentkezett annak a lövöldözésnek az elkövetőjeként, amelyben három amerikai tengerészgyalogos halt meg tavaly decemberben a floridai pensacolai légitámaszponton. Mintegy 20 civil életét vesztette dzsihadisták támadásában Burkina Faso északi részén. Feltehetően iszlamista szélsőségesek robbantottak fel egy gázvezetéket vasárnap az egyiptomi Sínai-félsziget északi részén. Egyelőre egy szervezet sem vállalta a merénylet elkövetését. 187 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. A bűncselekmények száma jelentősen csökkent, az illegális bevándorlás miatti intézkedések száma viszont csaknem megduplázódott tavaly a megelőző évhez képest - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az M1-en. A Miskolci Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sályon történt emberölés gyanúsítottjának letartóztatását - tájékoztatott a bíróság szóvivője. Életfogytiglant is kaphat Balla Irma gyilkosa - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy értesült, hogy az ügyészség súlyosbítaná D. Lajos ítéletét, aki kétszer is beismerte tettét. Vádat emeltek egy szegedi nő ellen, aki a Csongrád Megyei Főügyészség szerint egy vita után megölte, majd elásta barátnőjét. Halálra gázolt egy nőt egy autós Budapest XIII. kerületében, a Béke utca és a Fiastyúk utca kereszteződésében - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Női kézilabda BL: Esbjerg (dán)-FTC-Rail Cargo Hungaria 29:27 Női kézilabda EHF Kupa: Köbenhavn HB (dán)-Siófok KC 27:28 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-EHC Liwest Black Wings Linz (osztrák) 3:1 Varga Csaba áprilisban a Mount Everest meghódítására indul, célja, hogy első magyarként mássza meg oxigénpalack nélkül a világ legmagasabb, 8850 méter magas csúcsát - közölte Bíró Dániel, a Kalifa Alpin Csapat kommunikációs menedzsere.