A demonstrálók saját készítésű plakátokat emeltek a magasba, többek között ilyen feliratokkal: „Meg kell védenünk azokat, akik minket védenek”, „Az elnyomás nem fegyelem” stb.

A tömeg azt is skandálta: ,,A szolgálat nem rabszolgaság!"

Egy veterán korábban a Facebookon arra szólította fel a hatóságokat, hogy vessenek véget a katonák zaklatásának. Különösen azt kérte, hogy ne fogadják el a 13452-es számú törvényjavaslatot, töröljék a 2022-ben elfogadott 8271-es törvény rendelkezéseit, valamint hozzanak törvényt a katonai ombudsman intézményéről – írja a Pravda.

Hangsúlyozta, hogy a tüntetés békés, és arra kérte a résztvevőket, hogy kerüljék a hangos zajkeltést, a tűzijátékot és a hangosítást, ügyeljenek a biztonságra, valamint tartózkodjanak a provokációktól.

,,A demonstrációt egyeztettük a katonai adminisztrációval és a Kijevi Városi Állami Adminisztrációval. A rendőrség segít a gyűlés biztonságának felügyeletében" – írta.

Ukrajna fellázadt Zelenszkij és korrupt hatalma ellen

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, fellázadt Ukrajna Zelenszkij ellen, miután szeptember 4-én a Verhovna Rada első olvasatban megszavazta a 13260-as számú törvényjavaslatot, amely szigorítja a katonák büntetőjogi felelősségét engedetlenség esetén. A 13452-es számú tervezet pedig szigorítaná a parancsmegtagadás következményeit.

Szeptember 5-én este több száz ember gyűlt össze a kijevi Függetlenség téren, hogy tiltakozzon a két parlamenti törvényjavaslat ellen. A demonstrálók egyik fő jelszava így szólt: „A szolgálat nem rabszolgaság!”

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Ukraine Solidarity Campaign