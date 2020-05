Tömegmészárlás történt egy nigériai faluban

Budapesten is megszűnt a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradtak. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatták a szolgáltatók, és a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket. Júniusban megszűnhet a rendkívüli jogrend Magyarországon – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Ha a parlament megszünteti a rendkívüli felhatalmazást, akkor természetesen a jogalkotás is visszaáll a normális rendbe – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A járvány elleni védekezésben ésszerű és körültekintő egyensúlyra kell törekedni, tekintettel az emberi élet és egészség védelmére, a gazdaság újraindítására és a normális élet visszanyerésére - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. 3535-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg, ezzel 462 főre emelkedett az elhunytak száma, 1400-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1673 fő, harmaduk (568 fő) kórházi ellátásra szorul, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen. Harmadára csökkent a kórházi ápolásra szoruló aktív fertőzöttek száma, akiknek eddig csaknem felét kezelték egészségügyi intézményben - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette, már az egészségügyi szolgáltatások újabb köre vehető igénybe, többek között a krónikus és kúraszerű ellátások, valamint a nem népegészségügyi szűrővizsgálatok is - mindenhez telefonos időpontos egyeztetés kell. Magyarországon sikeres volt a járvány elleni védekezés, a korábban jósolt fertőzések számához képest töredéke a valós – mondta Kollár Lajos, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri tanácsadója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Mintegy 10 600-an vettek részt a négy hazai orvosképző egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével indított országos koronavírus-szűrővizsgálaton, amelynek eredménye így reprezentatív lett - közölte a Semmelweis Egyetem. Négy magyar orvosi egyetem cáfolta meg az ellenzék kormányt támadó kritikáit - írja a Magyar Nemzet. A baloldali pártok szerint a kabinet rosszul kezelte a járványt és keveset tesztelt. Karácsony Gergely még mindig nem járt a Pesti úti idősotthonban, és nem nézett bele egy elhunyt rokonának szemébe sem - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István azt mondta: a főpolgármesternek felelősséget kell vállalni az intézményért, és nem a kormányt hibáztatni. Sajátosan értelmezték az ellenzéki polgármesterek a járvány miatti különleges jogrendet - véli a Fidesz. Újbuda polgármestere a veszélyhelyzet ideje alatt hozott létre egy parkolási és egy médiacéget. A kispesti korrupciós botrányba keveredett, Gajda Péter lemondását és az MSZP-ből való kizárását követeli Hódmezővásárhely polgármestere. Márki-Zay Péter szerint abszurd és rossz választás volt a szocialista polgármester jelölése a főváros összeférhetetlenséget és vagyon nyilatkozatokat vizsgáló bizottság elnöki posztjára. Valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde biztosít ügyeletet hétfőtől azoknak a gyerekeknek, akiknek az előzetes igényfelmérés során szülei ezt indokkal kérték - közölte Barcsa Lajos Debrecen alpolgármestere. Az óvodák és bölcsődék kapacitása napokon belül szűkössé válik, így a kormánynál kezdeményezni fogja az 5 gyermekes maximális csoportlétszám bővítését - mondta Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. A hónap végéig lehet felhasználni a megmaradt rezsiutalványokat - hívta fel a figyelmet a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. Fónagy János ismertette, a több mint 2,5 millió nyugdíjas tavaly ősszel kapta kézhez a 9000 forintos juttatást, amelyet csak áram- és földgázszolgáltatásra lehet igénybe venni. Hétfőig 526 beruházó jelentkezett versenyképesség-növelő támogatásért, összesen 254 milliárd forint értékű befektetést vállaltak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 80 milliárd forintos keretösszeggel munkahelyteremtő bértámogatási program indul, amely 70 ezer ember munkába állását segíti - jelentette be Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. ITM: Az ország minden részében újraindulnak a közlekedési vizsgák és utánképzések, miután Budapesten is lehetővé vált a közlekedési vizsgák szervezése. Az egyes helyszíneken a jelentkezések függvényében hirdetik ki az első időpontokat. A hitelekre vonatkozó, a koronavírus-járvány hatásainak mérséklését szolgáló hiteltörlesztési moratórium miatt nem nőhet az ügyfelek törlesztőrészlete a moratórium lezárulta után sem - erősítette meg a jegybank. Már csak két nap van hátra a személyi jövedelemadó bevallásának határidejéig; május 20-án éjfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a NAV által készített szja-bevallási tervezetet. A magyar termékek vásárlása a magyar gazdaságot erősíti, magyar munkahelyeket véd meg, és sok ezer magyar család megélhetését biztosítja – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. A tagállami szuverenitás védelme nyilvánul meg abban a döntésben, hogy a német alkotmánybíróság egy ítéletében szembeszegült az Európai Unió Bíróságával – mondta Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ igazgatója a Magyarország élőben című műsorunkban. A vírus elleni védekezés jól összekapcsolódott a migráció elleni védekezéssel - mondta a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese. Janik Szabolcs közölte: a járványhelyzet miatt az EU-s országok határaik lezárására kényszerültek, ami a külső határokra is igaz volt, így az Európába irányuló migráció is csökkent. Szükséges a koronavírus-járvány miatt a határokon bevezetett korlátozó intézkedések feloldása - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután egyeztetett Zdravko Počivaląek szlovén gazdasági miniszterrel. Angela Merkel német kancellárral tárgyal kedden a négy visegrádi ország kormányfője videokonferencia keretében. A csúcstalálkozó központi témája az új koronavírus-járvány elleni küzdelem lesz. A világban 4 716 931-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 315 244, a gyógyultaké 1 734 631 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Csehország május 26-tól újra szabaddá teszi államhatárainak átlépését, az ellenőrzések ezután már csak szúrópróbaszerűek lesznek - közölte Jan Hamácek belügyminiszter. Ukrajnában a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozására bevezetett karantén ellenére is engedélyezni fogja az egészségügyi minisztérium a folyó- és tengerparti strandok megnyitását. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 59-en hunytak el a koronavírus-járvány következtében, a fertőzés eddig 27 709 halálos áldozatot követelt. Olaszországban egy nap alatt 99-en vesztették életüket a járvány következtében, a halottak száma meghaladta a 32 ezret. A 11,5 milliós lakosú Belgiumban eddig 9080-an vesztették életüket a járványban. Oroszországban egy nap alatt 8926-tal 290 678-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma. Az amerikai gazdaság teljes talpra állításához akár egy-másfél évre is szükség lehet - jelentette ki a CBS televíziónak adott interjújában Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő központi tartalékrendszer elnöke. A vuhani vezetés miatt szabadult el a koronavírus - jelentette be a kínai kormány egyik egészségügyi tanácsadója. A tisztviselő szerint a hatóságok elhallgatták az igazságot és hamis adatokat közöltek. Horvátországban a parlamenti többséget alkotó pártok javaslatára feloszlatta magát a parlament, és várhatóan júniusban vagy júliusban előrehozott parlamenti választásokat tartanak. Dulakodás tört ki a hongkongi törvényhozói tanács ülésén, miután ellenzéki képviselők összecsaptak az újonnan kijelölt házelnököt védő biztonsági őrökkel - számolt be internetes oldalán a South China Morning Post. Péntektől vasárnapig 154 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák. A kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt összesen 51 382 szabálysértést észleltek a rendőrök. Halálra gázolt a HÉV egy 79 éves férfit a fővárosban, Békásmegyeren a Kert sornál. A járvány miatt elszaporodtak az adathalász támadások az elmúlt időszakban - hívta fel a figyelmet Bor Olivér, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének sajtóreferense. Bor Olivér hangsúlyozta: az adathalász és zsaroló e-mailek nagy számban vannak jelen a magyar kibertérben is. A kiberbűnözők elsősorban a pénzre utaznak, emellett a személyes adatok lehetnek fontosak a számukra. Volánbusz: Legkésőbb május 20-ától már Pest megyében is minden járaton - a Budapestet érintőkön is - visszaáll a fedélzeti jegyértékesítés és az első ajtós felszállási rend. A hagyományos húsvéti kezdés helyett pünkösdkor, 2020. május 30-án indítja a Balatoni Hajózási Zrt. az első menetrendi és sétahajójáratait. Szerdától újra látogatható a Fővárosi Állat- és Növénykert, de egyelőre korlátozzák a maximális napi látogatószámot. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség megerősítette, hogy jövőre Szegeden lesz az európai olimpiai pótkvalifikációs verseny. következő szezontól Földi Attila irányítja az Aluinvent DVTK női kosárlabdacsapatát. Teljes, húsz fős kerettel edz Märcz Tamás szövetségi kapitány irányításával a magyar férfi vízilabda-válogatott. Idén harmadszor rendezi meg június 6-7-én a Spartacus Vitorlás Egylet a nagyhajós mezőny egyik legizgalmasabb erőpróbáját, a Balatonföldvár-Balatongyörök-Balatonföldvár éjszakai túraversenyt, az Ezüst szalag az év első hazai vitorlásversenye lesz.