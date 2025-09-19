Tömeggyilkosság - Dróntámadás ért egy mecsetet Szudánban, 75 halott: az ENSZ az etnikai erőszak elterjedéséről beszél

Megosztás itt:

A háború kegyetlen valósága

A támadás Észak-Dárfúr régióban, el-Fáser város közelében történt, amely az utolsó nagyobb település a területen, amit még a szudáni hadsereg ellenőriz. A Yale Egyetem kutatóinak műholdfelvételei megerősítik, hogy az RSF erői folytatják az előrenyomulást a térségben, és a menekülttábor környékén szinte minden épületet leromboltak. A humanitárius szervezetek attól tartanak, hogy ha el-Fáser is elesik, az egy óriási vérfürdőbe torkollhat.

Az ENSZ szerint a városban körülbelül 260 ezer civil él, akik közül a felük kiskorú. A segélyszállítmányok bejutása szinte lehetetlen. A háború eddigi mérlege tragikus: nemzetközi adatok szerint már több tízezren haltak meg, és 13 millió ember kényszerült elhagyni otthonát.

Az ENSZ jelentése az etnikai erőszakról

Li Fung, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának (OHCHR) szudáni megbízottja Genfben elmondta, hogy idén jelentősen megnőtt a polgári áldozatok száma, különösen a nyugati Dárfúr régióban. Csak 2025 első felében 3384 ember vesztette életét, ami a tavalyi teljes évhez képest 80 százalékos emelkedést jelent. Ezen áldozatok többsége tömeges kivégzés áldozata lett, ami egyértelműen az egyre jobban terjedő etnikai erőszakra utal. A mecset elleni dróntámadás is ennek a könyörtelen, humanitárius elveket semmibe vevő háborúnak a szörnyű példája.

Forrás: MTI

Fotó: Canva