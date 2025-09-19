Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 19. Péntek Vilhelmina napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Tömeggyilkosság - Dróntámadás ért egy mecsetet Szudánban, 75 halott: az ENSZ az etnikai erőszak elterjedéséről beszél

2025. szeptember 19., péntek 18:30 | MTI

Dróntámadás történt egy mecset ellen egy zsúfolt szudáni menekülttáborban, ami legalább 75 ember halálát okozta. Az MTI értesülései szerint a támadás a szudáni hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) közötti harcok közepette történt. A mecsetben rengeteg civil tartózkodott, amikor a drón lecsapott, és a mentőalakulatok számos holttestet hoztak ki a romok alól.

  • Tömeggyilkosság - Dróntámadás ért egy mecsetet Szudánban, 75 halott: az ENSZ az etnikai erőszak elterjedéséről beszél

A háború kegyetlen valósága

 A támadás Észak-Dárfúr régióban, el-Fáser város közelében történt, amely az utolsó nagyobb település a területen, amit még a szudáni hadsereg ellenőriz. A Yale Egyetem kutatóinak műholdfelvételei megerősítik, hogy az RSF erői folytatják az előrenyomulást a térségben, és a menekülttábor környékén szinte minden épületet leromboltak. A humanitárius szervezetek attól tartanak, hogy ha el-Fáser is elesik, az egy óriási vérfürdőbe torkollhat.

Az ENSZ szerint a városban körülbelül 260 ezer civil él, akik közül a felük kiskorú. A segélyszállítmányok bejutása szinte lehetetlen. A háború eddigi mérlege tragikus: nemzetközi adatok szerint már több tízezren haltak meg, és 13 millió ember kényszerült elhagyni otthonát.

 Az ENSZ jelentése az etnikai erőszakról

 Li Fung, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának (OHCHR) szudáni megbízottja Genfben elmondta, hogy idén jelentősen megnőtt a polgári áldozatok száma, különösen a nyugati Dárfúr régióban. Csak 2025 első felében 3384 ember vesztette életét, ami a tavalyi teljes évhez képest 80 százalékos emelkedést jelent. Ezen áldozatok többsége tömeges kivégzés áldozata lett, ami egyértelműen az egyre jobban terjedő etnikai erőszakra utal. A mecset elleni dróntámadás is ennek a könyörtelen, humanitárius elveket semmibe vevő háborúnak a szörnyű példája.

Forrás: MTI

Fotó: Canva

További híreink

Ez a vármegyekvíz könnyűnek tűnik – de kevesen csinálják meg hibátlanul!

Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el

Elhagyta az országot az ismert műsorvezető: nem akárhol kezdett új életet Szebeni István

Magyarok nélkül rendezik meg a liverpooli derbit? Arne Slot erre utalhatott

Máshol tízezrekért adják, a Lidlben 7999 forintért szerezheted be ezt a kisgépet!

Bejelentették, hány mérkőzésre szól Sallai Roland eltiltása

Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben

Több mint 40 éve nem látott sorozattal a háta mögött utazik a Diósgyőr az FTC-hez

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

További híreink

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

Magyar Péter üvöltözni kezdett egy nyugdíjas férfivel Szekszárdon + videó

Brüsszel pénzzel zsarol, Washington nyomást gyakorol: Magyarország a békepárti álláspontját védi

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump tudja, mikor ér véget a háború: Putyinról pedig elképesztő titkot árult el
2
Orbán Viktor üzent – ezt a bukott vezérkari főnök nem teszi zsebre
3
Sokkoló késelés Bécsben: brutális támadás Favoriten negyedben
4
Tömeg gyűlt össze Charlie Kirk tiszteletére Budapesten
5
Csapokat elzárni – elkészült az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomag javaslata
6
Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó
7
Több száz fős tömeg gyűlt össze a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtáson
8
Ősi riválisukat fogadják Szoboszlaiék az Anfielden
9
„Okosban” megírt cikkek – Nagyon nagy melót tettek bele az ellenzéki portálok a Ruszin-Szendi-botrány tálalásába
10
Az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan épül a Brenner-alagút

Legfrissebb híreink

Muri Enikő a nemzet hangja: Orbán Viktorral és Rákay Philippel együtt harcol a drogok ellen + videó

Muri Enikő a nemzet hangja: Orbán Viktorral és Rákay Philippel együtt harcol a drogok ellen + videó

 Muri Enikő, a sikeres színész-énekesnő, a Digitális Polgári Körök alapító tagjaként példát mutat. Elszántan küzd a drogok ellen, és ezért tartja kiemelkedően fontosnak a szervezet szombati, budapesti találkozóját. A Papp László Sportarénában megrendezett eseményen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök, a házigazdák pedig Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Brüsszel pénzzel zsarol, Washington nyomást gyakorol: Magyarország a békepárti álláspontját védi

Brüsszel pénzzel zsarol, Washington nyomást gyakorol: Magyarország a békepárti álláspontját védi

 A hírek szerint Brüsszel 550 millió euró uniós forrás felszabadításával igyekszik befolyásolni a magyar kormányt. Eközben Donald Trump, az amerikai elnök és kormánya is nyomást gyakorol a NATO-tagállamokra, hogy hagyjanak fel az orosz energiahordozók vásárlásával. A helyzet bonyolult, de a lényeg világos, a háborúpárti elit minden eszközzel igyekszik rákényszeríteni Magyarországot a háború eszkalációját támogató politikára.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!