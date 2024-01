Tömeges letartóztatások voltak Berlinben szilveszterkor

Megosztás itt:

Az első jelentések szerint több mint háromszáz rendbontót tartóztattak le a német fővárosban 2023 szilveszterén, és több mint 750 esethez riasztották a tűzoltókat – körülbelül ötszáz esethez a 2024-es év első másfél órájában – számolt be a Magyar Nemzet a német sajtóra hivatkozva.

Berlinben körülbelül négyezer rendőrt vezényeltek ki az utcákra, akik az új német törvényi rendelkezések értelmében a tavalyi szilveszteri zavargások után szigorúbban léphetnek fel a bűncselekményt elkövetőkkel szemben – tájékoztatott cikkében a Deutschlandfunk Kultur német rádióadó-hálózat. Noha a tavalyihoz hasonlóan

ismét tűzijátékokkal támadtak a rendőrökre és a tűzoltókra,

Ankja Dierschke, a berlini rendőrség szóvivője elmonta,

az incidensek nem voltak olyan súlyosak, mint az egy évvel ezelőtti szilveszter során.

Hozzátette: a nagy rendőri jelenlét miatt azonnal be tudtak avatkozni, ha szükséges volt. A fiatalok többek között a járókelőkre is dobtak petárdákat, volt, ahol ablakokat törtek be, és tizenegy személyt azzal a gyanúval tartóztattak le, hogy Molotov-koktélt akartak készíteni.

Az utcákra egyébként nagyon sokan kivonultak, becslések szerint 45 ezres tömeg jelent meg a Brandenburgi kapunál.

