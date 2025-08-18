Keresés

Külföld

Tömegek vonultak utcára Izraelben

2025. augusztus 18., hétfő 08:45 | Magyar Nemzet
Hamasz Izrael

Vasárnap országszerte tüntetéseket tartottak Izraelben, ahol a demonstrálók a gázai háború lezárását és a Hamász által fogva tartott izraeli túszok azonnali elengedését követelték.

A rendőrség előállított 38 tüntetőt, akik a gázai háború miatt szervezett demonstráción akadályozták a forgalmat, és ellenálltak a rendőri intézkedésnek.

Azok, akik ma a Hamász legyőzése nélkül a háború befejezését követelik, nem pusztán a Hamász álláspontját erősítik és a túszok szabadon bocsátását késleltetik, hanem arról is kezeskednek, hogy az október 7-i borzalmak újra és újra megismétlődjenek

 – jelentette ki Benjamin Netanjahu miniszterelnök a kabinethez intézve szavait. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

