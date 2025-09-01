Tömegek özönlenek vissza Szíriába: 850 ezer menekült tért haza Aszad bukása óta

Megosztás itt:

Hatalmas változás Szíriában: az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) bejelentette, hogy 2024 decembere, Bassár el-Aszad hatalomból való távozása óta már 850 ezer szíriai menekült tért vissza hazájába a környező országokból, például Libanonból, Törökországból és Jordániából. Kelly T. Clements, az UNHCR főbiztoshelyettese Damaszkuszban arról számolt be, hogy a libanoni határon „teherautók hosszú sora” várakozik, hogy belépjen Szíriába.

A számok elképesztőek: hamarosan 1 millióra nőhet a hazatérők számaNemcsak a menekültek, hanem 1,7 millió belső menekült is visszatért otthonába a 14 évig tartó polgárháború után. „Ez egy mozgalmas időszak, esély nyílhat a világ legnagyobb migrációs válságának megoldására” – hangsúlyozta Clements. Az öröm azonban nem felhőtlen: júliusban a dél-szíriai Szuvejda tartományban kirobbant harcok miatt 190 ezren kényszerültek elhagyni otthonukat, és a segélyezés is akadozik a bizonytalan helyzet miatt.

Libanon, ahol a világon az egy főre jutó legtöbb menekült él, külön intézkedést hozott: azok a szíriaiak, akik illegálisan tartózkodtak az országban, augusztus végéig büntetés nélkül távozhattak, így ezrek indultak haza. A Damaszkusz–Szuvejda főút újranyitása lehetővé tette a segélyszállítmányok eljutását a rászorulókhoz, de a kihívások óriásiak: a hazatérők romos otthonokkal és bizonytalan jövővel néznek szembe.

A közösségi média már most lángol a hírektől: van, aki történelmi újrakezdést lát, mások a folytatódó veszélyektől, újabb migrációs hullámtól tartanak.

Forrás: MTI

Fotó: Canva