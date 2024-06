Tömegbunyóba torkollott egy parlamenti vita az olaszoknál + videó

🇮🇹 Fight erupts in the Italian parliament RT pic.twitter.com/pfSyELBUbY

A tervezet a Szenátuson már átment, de jogerőre csak akkor emelkedik, ha azt az alsóház is elfogadja. Az autonómiatörvény kritikusainak azonban több aggályuk is van a tervezettel kapcsolatban. Azon túl, hogy szerintük csak tovább mélyítené az ország északi és déli részei közötti szakadékot, sokan attól tartanak, hogy a törvény aláásná a már így is óriási államadóssággal küzdő Olaszország pénzügyi stabilitását.

Your browser does not support the video tag.