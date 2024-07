Tombol a forróság Spanyolországban + videó

Megosztás itt:

Alig ért véget a nyár első igazi hőhulláma, máris megérkezett a következő. Szinte a teljes országban riasztást adott ki mától a meteorológiai szolgálat az extrém meleg miatt. Az ország középső és déli részein lehetnek olyan települések a következő napokban, ahol 45 fok fölé melegszik a levegő, amit aztán trópusi éjszakák követnek majd, 30 fok körüli hőmérséklettel, úgyhogy felüdüléssel aligha lehet számolni.

Spanyolországban ebben az időszakban ráadásul sűrűn fordulnak elő pusztító erdőtüzek, úgyhogy ezzel kapcsolatban is kiadták a szélsőséges veszélyre figyelmeztető riasztást, ezt is gyakorlatilag az egész országban, mert csak az északi partszakaszokat nem fenyegeti természeti katasztrófa. Viszont szinte rögtön a figyelmeztetés után ki is gyulladt az erdő több régióban. A kormány szerda délelőtt küldött hat repülőgépet Huesca tartományba, hogy segítsenek eloltani egy súlyos erdőtüzet. De kedden délen, az egyik málagai falu mellett is kigyulladt egy erdős-bozótos terület, az is aktív még, de már legalább körbe tudták keríteni. Húsz lakót kellett evakuálni elővigyázatosságból és 170 tűzoltó dolgozott éjjel azon, hogy elkerülje még több környékbeli település kiürítését.

Itt a la riojai Haroban tűzveszély szerencsére nincs, viszont már délelőtt tele volt a helyi strand, amit mögöttem láthatnak a HírTV nézői. Nagyon forró, szinte éget a levegő, úgyhogy a helyiek vagy ide menekülnek hűsölni vagy otthon maradnak a klímás lakásban, amit kifejezetten kérnek is egyébként a meteorolgóusok, mivel nagyon veszélyes most kint tartózkodni hosszú ideig a tűző napon. A cégek is leállították például a kültéren dolgozók munkáját ezekre a napokra, hogy nehogy hőgutát kapjanak.

A meteorológusok közben azt mondják, hogy a legrosszabb még csak most jön, mivel nagyon úgy tűnik, hogy augusztusban három egymást követő héten a mostanihoz hasonló, stabil forrósággal kell számolni az északi régiók kivételével szinte mindenhol, hűsítő záporok pedig egyáltalán nincsenek kilátásban.