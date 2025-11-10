Tombol a bűnözés Belgiumban – Az elmúlt két napban halálos lövöldözés, robbantás + videó

Szuper-tájfun pusztít a Fülöp.szigeteken + videó

Ismét ki kellett telepíteni majdnem 1 millió embert a Fülöp-szigeteken, mert egy új szuper-tájfun pusztít a térségben. A viharban eddig ketten haltak meg, és 1 millió négyszázezren veszítették el az otthonaikat. A tájfun most a vietnámi partok felé tart.