Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Jelenleg a TV-ben:

Tranzit - Interjú Dömötör Csabával

Következik:

Tranzit - Interjú Kubatov Gáborral 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Tolmácsolta az ukrán miniszterelnök Zelenszkij elképzelését: legyen Putyinnal találkozó

2025. augusztus 30., szombat 19:14 | MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen áll a találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel bármilyen formátumban - jelentette ki Julija Szviridenko, Ukrajna miniszterelnöke a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban.

  • Tolmácsolta az ukrán miniszterelnök Zelenszkij elképzelését: legyen Putyinnal találkozó

A washingtoni idő szerint péntek este sugárzott műsorban ugyanakkor annak a véleményének is hangot adott, hogy az orosz fél nem akar semmiféle tárgyalást, amit szerinte igazol a héten Kijev ellen végrehajtott átfogó drón- és rakétatámadás.

Julija Szviridenko hangsúlyozta:

Volodimir Zelenszkij akár kétoldalú, akár - az amerikai fél bevonásával - háromoldalú találkozóra is készen áll a béketárgyalások érdekében, de az elmúlt hetekben az orosz elnök nem mutatott jelet arra, hogy szintén készen állna tárgyalni.

Az ukrán miniszterelnök kifejtette, hogy mély meggyőződése szerint Donald Trump amerikai elnök az egyetlen, aki képes lehet meggyőzni Vlagyimir Putyint arról, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, valamint az amerikai elnök az egyetlen, aki képes lehet segíteni a háború befejezésében és az Ukrajna számára szükséges megfelelő biztonsági garanciák megadásában.

Az ukrajnai konfliktus körüli legfrissebb fejleményeket tekintette át pénteken New Yorkban folytatott találkozóján Steve Witkoff, az amerikai elnök különleges megbízottja és Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője. Az amerikai diplomata a találkozót "produktívnak és konstruktívnak" minősítette.

Az ukrán delegáció Szviridenko vezetésével New Yorkban részt vett az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgősséggel összehívott pénteki ülésén, amelyet az orosz hadsereg csütörtökön végrehajtott drón- és rakétatámadása nyomán tartottak ukrán kérésre. Az ukrán kormányfő beszámolt a történtekről és az orosz támadást "szándékos terrorcselekménynek" minősítette. Az Európai Unió képviselője, aki megfigyelői státuszban szólt hozzá a vitához, az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozását sürgette egy azonnali tűzszünet érdekében.

Oroszország képviselője az ülésen azt hangoztatta, hogy a támadás katonai célpontok ellen irányult, és kijelentette: az ukrán kormány "szégyentelenül és bűnös módon" pajzsként használja fel az ukrán állampolgárokat, majd a csütörtökihez hasonló tragédiákat arra használja fel, hogy ukrán civilek haláláért Oroszországot tehesse felelőssé. Az orosz diplomata "képmutatásnak" minősítette a Nyugat hozzáállását is, mert szerinte az oroszországi városok ellen végrehajtott ukrán dróntámadások felett viszont szemet huny, miközben azokban is orosz civilek vesztették életüket és sebesültek meg augusztus végén is.

Fotó: Julija Szviridenko (Shutterstock)

További híreink

Brutális fordulatot vesz az időjárás

Brutális gyilkosság Lvivben: Parubijt nyolc lövés ölte meg

Sokkoló fotót posztolt a rákkal műtött Gordon Ramsay

Kit fenyegetsz, te félkegyelmű?

Energikusak és lelkesítőek: ezek a csillagjegyek erre a hivatásra születtek!

Bajban van Magyar Péter legfontosabb médiaembere, lefoglalták a vagyonát

Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt

Brutális büntetést kapott a vb-éllovas a súlyos szabálytalanság után – videó

Dálnoki Áron megfutamodott, amikor a TISZA-adóról kérdezték + videó

További híreink

Dálnoki Áron megfutamodott, amikor a TISZA-adóról kérdezték + videó

Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete

Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt
2
Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat
3
Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete
4
Brutális gyilkosság Lvivben: Parubijt nyolc lövés ölte meg
5
Lángokban Rosztov – a stadiont is elérte a hatalmas tűzvész
6
Szörnyű baleset történt, mentőhelikoptert kellett hívni
7
Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml
8
Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák SZJA-mentességét
9
Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó
10
Tragédia Csepelen: motoros halt meg a pénteki balesetben

Legfrissebb híreink

Elindult a támogatott hitel programirodája + videó

Elindult a támogatott hitel programirodája + videó

 Már csak két nap és elindul az Otthon Start program. Közben már megkezdte működését a programiroda, amely a lakásfejlesztőknek ad tájékoztatást - hívta fel a figyelmet a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Izrael nem akárkit likvidált

Izrael nem akárkit likvidált

A jemeni főváros ellen intézett izraeli légicsapásban meghalt a húszi lázadók "kormányának" miniszterelnöke és több minisztere - közölte szombaton Mahdi el-Masat, a húszi legfelsőbb politikai tanács vezetője, a közleményt a lázadók hírügynöksége, a SABA idézte.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!