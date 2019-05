Tokióban is érdeklődnek a hazai családtámogatási rendszer iránt

Az utóbbi években rendkívül gyorsan fejlődtek a magyar–japán kétoldalú kapcsolatok, s ez a folyamat a jövőben várhatóan csak fokozódni fog – hangoztatta a Magyar Hírlapnak adott interjújában Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Háromnapos tokiói munkalátogatásáról hazatérve elmondta, abban állapodott meg a japán kutatási és fejlesztési központ vezetésével, valamint az egészségügyi miniszterrel, hogy együtt fognak működni a ritka betegségek közös kutatásában, továbbá a gének kölcsönhatásait és a fehérjéket érintő vizsgálatokat is fognak közösen végezni. Hangsúlyozta, a japán K+F alap másfél milliárd dollárból gazdálkodik, s vezetői élénken érdeklődnek a magyar tudósok eredményei iránt.

Kásler útja során megbeszéléseket folytatott az oktatási és sportminiszterrel is. A tokiói olimpiára való felkészülésünk során a szigetország lehetőséget biztosít a legkülönbözőbb sportágak magyar atlétáinak arra, hogy a helyszínen akklimatizálódva eddzenek. A japán fél megelégedésének adott hangot, magyar részről pedig megerősítésre került, hogy hazánk továbbra is támogatja a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramon keresztül japán ifjak itteni tanulmányait.

Jelentős számú, több mint ötszáz japán fiatal tanul nálunk – a diákok hatvanhat százaléka orvosi egyetemre jár, tizenhét százaléka pedig felsőfokú zenei képzésen vesz részt – húzta alá a miniszter. Beszélt arról is, sokan az önköltséget is vállalják, csak hogy Budapesten élvezhessék a világszínvonalú oktatásunk előnyeit. Utalt rá, szándékunk, hogy a hamarosan hatályát vesztő oktatási tárcaközi megállapodás megújításakor ösztönözzük a magyar nyelv oktatását a japán egyetemeken – s fordítva. A munkában segítséget jelent, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen is van japán tanszék, s a szigetországban is létezik magas szintű hungarológiai oktatás.

Különösen nagy figyelmet és visszhangot keltett a japán legfelsőbb politikai körökben az egyedülálló magyar családtámogatási rendszer – hangoztatta Kásler. Japánban súlyos népesedési problémákkal küzdenek, s szintén nem a bevándorlás erősítésével szeretnének a gondokra megoldást lelni.

Kifejtette, 2019 országaink számára kiemelt év, a százötven éves hivatalos diplomáciai kapcsolatfelvétel évfordulóját ünnepeljük. A közös kulturális események jeles pontja volt az idehaza is ismert és becsült Kobajasi Kenicsiró japán karmester és a MÁV Szimfonikus Zenekara által bemutatott új zenemű. Hozzátette, a japán és magyar népzenei motívumokat egységbe ötvöző alkotás óriási sikert aratott Tokióban. A koncert után a minisztert fogadta Akisino koronaherceg és családja.

Magyar Hírlap