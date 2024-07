Tőkés László: Ismét a szólás ideje köszöntött reánk

Külön beszélt a kelet-közép-európai régiót és a romániai magyarságot is sújtó kivándorlásról. Közölte: miként Trianon óta annyiszor, ma is feltevődik a kérdés, hogy "menni vagy maradni?", és "akár egy népszavazást is érdemes volna kitűzni az erdélyi magyarság körében ebben a kérdésben, hogy megtudjuk: mire és kikre számíthatunk".

Your browser does not support the video tag.