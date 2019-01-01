2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Többtucatnyi illegális migráns válaszozta a tengeri utat Nagy-Britanniába

Hír TV

2019. január 1., kedd 07:18

Gumicsónakkal keltek át Angliába iráni migránsok az óév utolsó napján. A csoportot partot érés után azonnal őrizetbe vették a brit hatóságok. Egy nappal korábban, vasárnap, szintén felfújható csónakban 6 iráni férfi ért a brit partokhoz.

A brit belügyminisztérium közlése szerint csak a karácsonyi időszakban többtucatnyi illegális migráns érkezett az európai kontinens felől, november óta pedig több mint 230-an választották a tengeri utat a szigetország illegális megközelítésére.

 

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