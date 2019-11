Többen meghaltak az afgán fővárosban egy terrorista merényletben

Őrzi előnyét a Fidesz-KDNP az önkormányzati választás után, a leadott szavaztok 52 százalékát szereznék meg a kormánypártok egy most vasárnap tartott választáson - közölte közvélemény-kutatása alapján a Nézőpont Intézet. Az iparűzési adót elsődlegesen a helyi tömegközlekedés finanszírozására kell fordítaniuk az önkormányzatoknak, és ezt a jövőben törvénybe is foglalják - közölte Tuzson Bence államtitkár. Ha el akarjuk kerülni a klímakatasztrófát, akkor vissza kell szorítani a fosszilis erőművek működését, az atomenergiáról pedig nem mondhatunk le - mondta Áder János köztársasági elnök. Az agrártárca egyik válasza az éghajlatváltozásra a faültetés – mondta Nagy István agrárminiszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Karácsony Gergely főpolgármester alacsony károsanyag-kibocsátású zónákat hozna létre Budapesten, ami a kijelölt területeken a gépjárművek nagy részének kitiltását jelentené – írja a Magyar Nemzet. Gyurcsány Ferenc pártja továbbra sem érti, hogy pártszövetségeseik - köztük a Momentum - miért háborodtak fel azon, hogy Újbuda és Erzsébetváros is a költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba ügyvédi irodájának adott megbízást. Gréczy Zsolt, a DK frakciószóvivője szerint azért is érthetetlen az ügy, mert a Momentum ott volt azokon az egyeztetéseken, ahol Czeglédy megbízásáról tárgyaltak. Az LMP törvénybe foglalná, hogy a Czeglédy Csabához hasonló múltú emberekkel a települések ne köthessenek szerződést. Az idén már megdőlt a beruházási rekord, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új munkahelyet jelent, ehhez a kormány 129 milliárd forint készpénztámogatást biztosított - jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a beruházás-ösztönzési rendszeren keresztül létrejött új munkahelyeken a bruttó fizetés tavaly átlagosan 420 ezer, idén az első tíz hónapban 458 ezer forint volt. A kormány 1,8 milliárd forinttal támogatta a GSK gyógyszergyár 18 milliárd forintos gödöllői fejlesztését – közölte Szijjártó Péter. Mintegy 150 vállalkozás összesen 2,4 milliárd forint támogatást nyert el a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtését segítő programban, ez 3000 munkahely létrehozásához vagy megőrzéséhez járul hozzá - jelentette be Varga Mihály. A pénzügyminiszter hangsúlyozta: a program eddigi kiírásainak köszönhetően az utóbbi években több mint 55 milliárd forint támogatás jutott el a magyar kisvállalkozásokhoz, amellyel 28 ezer új munkahely jött létre Magyarországon. A digitalizáció, az informatikai rendszerek megváltozása versenyképességi kérdés, előnyszerzési lehetőség és össztársadalmi stratégiai ügy egyszerre - jelentette ki Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. A Magyar Tudományos Akadémiának újra kell gondolnia küldetését, stratégiáját, a december másodikára összehívott rendkívüli közgyűlésen erről is szó esik majd - jelentette ki a testület elnöke, Lovász László a Népszavának adott interjúban. A történelmi tények tiszteletben tartása nem lehet revizionizmus - jelentette ki Szijjártó Péter az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának ülésén. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta: a magyar nemzeti közösségek helyzete a Kárpát-medencében általánosságban véve jobb, mint öt éve volt, de még sok megoldásra váró kérdés van. Simán vette az akadályokat Várhelyi Olivér – mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a kormányszóvivő. Hollik István elmondta: a jogi szakbizottság tekintetében már semmin nem lepődik meg, hiszen Trócsányi Lászlót is megbuktatták, pedig egyértelműen semmilyen összeférhetetlenség nem volt. Ellenszavazat nélkül elfogadta az Európai Parlament Jogi Bizottsága Várhelyi Olivér jelölését az uniós szomszédsági- és bővítéspolitikai portfólió élére. Magyarország határozottan támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek célja megerősíteni az Európai Unió cselekvőképességét a biztonság- és védelempolitika területén - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter Brüsszelben. A legmagasabb fokozatú, vörös riasztás lépett életbe Dél-Olaszország számos tartományában a nagy mennyiségű csapadék és a viharok miatt. Giuseppe Conte miniszterelnök szükségállapotot rendelt el szinte egész Olaszországban. Két embert őrizetbe vettek, 10 másik ellen pedig nyomozást indítottak a rendőrök Sienában és környékén, mert egy szélsőjobboldali radikális közösség tagjaként fel akartak robbantani egy mecsetet a Firenzétől délre fekvő város közelében. Silvio Berlusconi, a Hajrá Olaszország elnöke az Európai Néppárt november 20-án Zágrábban esedékes kongresszusán a Matteo Salvini vezette Liga belépését javasolja - közölte az Il Giornale című lap. Törökországot nem érdekli, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet fogva tartott dzsihadistáit, akiknek Ankara megkezdte a kitoloncolását, visszafogadják-e vagy sem - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Egy dán bíróság elrendelte az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik, Törökország által visszatoloncolt harcosának előzetes letartóztatását. Fellebbezést nyújt be a holland állam azon bírósági ítélet ellen, amelynek értelmében segítenie kellene az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez csatlakozott állampolgárok gyerekeinek hazaszállítását Szíriából - jelentette a helyi sajtó. Őrizetbe vettek a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet híveiként terrorcselekményre készültek. Török járőrök tüzet nyitottak kurd tüntetőkre Szíria északi részén, legalább öt ember megsebesült - közölték kurd források. Felgyújtottak egy épülő menedékkérő-központot Belgiumban. A rendőrség tájékoztatása szerint senki nem sérült meg, az anyagi kár azonban jelentős. A katalán parlament az önrendelkezési jog gyakorlásáról szóló állásfoglalást szavazott meg, egy időben azzal, amikor a spanyol alkotmánybíróság a határozat tárgyalásának felfüggesztéséről döntött. Nem lenne túl hasznos pusztán önmaga kedvéért, megfelelő előkészítés nélkül találkozót tető alá hozni az orosz és az ukrán elnök között - közölte a Kreml szóvivője. Nyugodt éjszaka után kora reggel kiújultak a Gázai övezetből izraeli területek ellen indított rakétatámadások - jelentette az izraeli média. Izrael nem akarja, hogy eszkalálódjon a helyzet - jelentette ki Benjámin Netanjahu kormányfő, aki az adódó kiváló lehetőséggel indokolta az Iszlám Dzsihád terrorszervezet gázai katonai vezetőjének megölését. A feszültség mihamarabbi csillapítására van szükség a kiújult izraeli-palesztin konfliktusban a civilek biztonságának megőrzése érdekében - figyelmeztetett az Európai Unió külügyi szolgálatának szóvivője. Bolívia ideiglenes államfőjévé nyilvánította magát helyi idő szerint kedden a La Paz-i szenátusban a felsőház egyik ellenzéki alelnöke, Jeanine Ánez. Bolívia elhagyására szólította fel az amerikai tisztségviselők hozzátartozóit az amerikai külügyi tárca kedd este kiadott közleményében, melyben egyúttal világossá teszi: nem javasolja az amerikai állampolgároknak, hogy a dél-amerikai országba utazzanak. Donald Trump amerikai elnök a New York-i Gazdasági Klubban tartott beszédében az amerikai gazdaság erejét dicsérte, és újabb vámtarifa-emelésekkel fenyegette meg Kínát arra az esetre, ha nem sikerül egyetértésre jutniuk az amerikai tárgyalóknak Pekingben Több százezer tiltakozó vonult az utcákra Chile városaiban kedden, hogy azonnali és széles körű reformokat, a többi között a minimálbér megemelését, a gyógyszerek árának leszállítását és új alkotmány kidolgozását követeljék. A harmadik egymást követő napon bénították szerdán a közlekedést több helyen Hongkongban a kormányellenes tüntetők, akik a South China Morning Post című lap internetes oldalán megjelent cikk szerint ezzel kívánják megtörni a várost irányító kormányzatot. Legkevesebb hét ember meghalt, hét másik megsebesült szerdán az afgán főváros, Kabul egyik negyedében történt terrorista merényletben - közölte a helyi belügyminisztérium szóvivője. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát az indonéziai Szumátra szigetén fekvő Medan városának rendőrkapitányságánál, több rendőr megsebesült, de csak a támadó vesztette életét - jelentette a helyi sajtó. Agyonlőttek kedd éjjel egy férfit Bejrúttól délre, Haldánál, ahol a libanoni hadsereg tüzet nyitott, hogy feloszlassa az ott tiltakozókat - jelentette a libanoni állami hírügynökség. „Nincs mit beismernem" - jelentette ki Gyárfás Tamás a Fővárosi Törvényszéken, ahol az ellene indult per előkészítő ülését tartották. Az egykori médiavállalkozó tagadta, hogy köze lett volna a Fenyő-gyilkossághoz, és abszurdnak nevezte a vádirat állításait. Összesen 68, tehervonaton, illetve gyalog érkező illegális bevándorlót tartóztattak fel Bács-Kiskun megyében kedd este - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. A bíróság jogerősen húsz év fegyházra ítélte azt a férfit, aki 2016-ban betört egy szamossályi házba, halálra verte a tulajdonost, egy másik rablásban pedig súlyosan megsebesített egy férfit. Férfi vízilabda világliga: Magyarország - Oroszország 14:6 A Fehérvár AV19 csapata hazai pályán hosszabbításban kikapott a Villachtól az osztrák jégkorongligában. Babos Tímea bejutott a nyolcaddöntőbe a tajvani keménypályás női tenisztornán. Ekler Luca kiváló futással ezüstérmet szerzett 100 méteren a T38-as kategóriában a Dubajban zajló para-atlétikai világbajnokságon. Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - Dabasi KC VSE 35:16 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - DVSC Schaeffler 36:28