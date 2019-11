Többen meghaltak a hajnali albániai földrengésben

A kormány üdvözli, hogy Csepel után Ferencváros képviselő-testülete is támogatja az atlétikai világbajnokság 2023-as budapesti megrendezését - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a korábbi csepeli és a hétfői ferencvárosi képviselő-testület döntésére reagálva azt mondta: a két grémium egyirányú állásfoglalása biztosítja a szükséges támogatást, amely az atlétika világbajnokság megrendezéséhez feltétlenül szükséges. Ötvenmilliárd forintot kér Karácsony Gergely cserébe azért, hogy engedélyezze az Atlétikai Vb megrendezését. A főpolgármester azt mondta a pénzt az egészségügyre és a főváros zöld területeinek fejlesztésére fordítaná. Több milliárd forint kártérítést is fizethet Magyarország, ha nem rendezi meg a 2023-as atlétikai világbajnokságot- mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában Szalma László. A Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke szerint komoly kudarc lenne egy visszalépés. A bizonytalanság miatt egyébként már több világváros is bejelentkezett, hogy szívesen otthont adna a világbajnokságnak. Budapest minden segítséget megad a jövő évi vizes Európa-bajnokság megrendezéséhez a Magyar Úszó Szövetség számára. Többek között ez hangzott el azon a megbeszélésén, amelyet Wladár Sándor elnök folytatott Karácsony Gergely főpolgármesterrel. A Nemzet Művésze díjat gondozó Magyar Művészeti Akadémia tájékoztatást vár a Gothár Péter ügyében folyó vizsgálatokról a Katona József Színháztól, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetemtől. Karácsony a dél-budai agglomerációban élőktől veszi el a magas szintű egészségügyi ellátás egyetlen lehetőségét azzal, hogy megakadályozza a Szuperkórház megépítését - mondta a Fidesz budakeszi országgyűlési képviselője. Csenger-Zalán Zsolt hangsúlyozta: nincs semmilyen racionális oka annak, hogy a főpolgármester a XI. kerület DK-s vezetőjével meggátolja a beruházást. Józsefváros ellenzéki polgármestere elveszi az óvónők, a védőnők és az önkormányzati dolgozók 13. havi fizetését - erről ír az Origo. Úgy, hogy közben csaknem egymillió forintra emeltette saját fizetését. Pikó András a HVG-nek azt mondta, a 13. havi fizetés évek óta szokás volt a kerületben, de most próbálnak takarékosan működni. Felháborító és botrányos, hogy Pikó András józsefvárosi polgármester egyhavi bért elvesz a szociális és bölcsődei dolgozóktól - jelentette ki Vörös Tamás, a Fidesz-KDNP VIII. kerületi önkormányzati képviselője. Megszelídítetlen ordasoknak nevezte a cigányokat a Jobbik országgyűlési képviselője. Ander Balázs napirend előtti felszólalásában jó és rossz romákról beszélt. Több mint 11 ezer pályázat érkezett idén a Magyar Falu Program kiírásaira, és már 4000 jelentkező tudja biztosan, hogy nyertes dokumentációt nyújtott be. Gyopáros Alpár, a programért felelős kormánybiztos a Hír Tv-nek elmondta: év végéig még bizonyosan nő a nyertes pályázatok száma. A kormányzat továbbra is várja a Népesedési Kerekasztal javaslatait, ahogy 2010 óta, mert a cél változatlan: a demográfiai helyzet javítása, a fiatalok gyermekvállalásának támogatása – mondta az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. A magyarországi nemzetiségek kultúrájának ápolása, emberi és közösség jogaik tiszteletben tartása hosszú távú nemzeti érdek - hangsúlyozta Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a horvát kultúra hetének megnyitóján. Magyar győzelem is született a Nemzetközi Emmy-díj gálán: Gera Marinának ítélték a legjobb színésznő kategóriában a díjat a Szász Attila rendezte, Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért. Nyilvánvalóvá vált, hogy a bevándorláspárti milliárdos, Soros György személyesen áll a magyar biztos elleni támadások mögött - jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. A kormánypárti politikus szerint Soros György az általa finanszírozott szervezeteken, médiumokon keresztül próbál nyomást gyakorolni a döntéshozókra. Mindezt azért teszi, mert a magyar emberek nemet mondtak a bevándorlásra - fűzte hozzá. Új lehetőség nyílik Közép-Európa energiaellátásában, ezen belül a gázellátásban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szlovákiai Felsőzellőben. Ukrajna vissza fogja követelni Oroszországtól azokat a berendezéseket, amelyek hiányoznak az általa a tavaly novemberi fekete-tengeri incidens során lefoglalt, majd nemrég visszaadott három ukrán hadihajóról - jelezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Élőláncot alkotva körülzárták hétfőn a georgiai parlamentet a kormány lemondását és előrehozott választást követelő tüntetők. Napra pontosan fél év eltelt a választások óta, azonban még mindig nincsen kormánykoalíciós megállapodás Belgiumban - jelentette a helyi sajtó. Százezernél is több nő vált kapcsolati erőszak áldozatává 2018-ban Németországban a hivatalos bűnügyi statisztika szerint, a szakértői becslések alapján pedig nagyjából minden harmadik nőt sújtja az erőszak valamilyen formája legalább egyszer. Tucatnyi európai uniós tagország hatóságai összehangolt akcióban rajtaütöttek az Iszlám Állam nevű terrorcsoport internetes propagandagépezetén - jelentette be az Europol. Hivatalos adatok szerint legalább hét ember halt meg a heves esőzések okozta árvizekben a francia és az olasz Riviérán, valamint Görögország nyugati részén, többen pedig a kocsijukban rekedtek. Saját alapszabályának megsértésére és egyéb adminisztratív okokra hivatkozva a Polgári Kezdeményezés elnevezésű ellenzéki párt tevékenységének felfüggesztését kezdeményezte az orosz legfelsőbb bíróságnál a moszkvai igazságügyi minisztérium. December 17-én tartja alakuló ülését az új brit parlament - közölte a londoni miniszterelnöki hivatal. Az Arab Liga Kairóban elítélte az amerikai kormányzat bejelentését, amely szerint nem tekinti a nemzetközi joggal ellentétesnek a ciszjordániai zsidó telepeket. A kairói büntetőbíróság terrorizmus miatt halálra ítélt hét embert, mert megöltek nyolc rendőrt a főváros déli részén három évvel ezelőtt - közölték egyiptomi bírósági források. Hatalmas tüntetést tartottak Teheránban a hatóságok felhívására a „zavargások" ellen a múlt heti tiltakozó megmozdulások után, amelyeket a benzinárak emelése váltott ki, és amelyekért az iszlám köztársaság külföldi „ellenségeit" vádolta. Irán elutasította és abszurdnak minősítette Jason Rezaian amerikai újságíró kártérítési igényét. Egy washingtoni szövetségi bíróság a múlt héten 180 millió dolláros kártérítésre ítélte Teheránt az újságíró bebörtönzése miatt. A szaúdi hatóságok őrizetbe vettek nyolc embert, zömében értelmiségieket, amit hírügynökségek a szólásszabadság elfojtására irányuló, két éve folyó kampányával hoznak összefüggésbe. A tüntetések sújtotta Kolumbia kiutasított 59 venezuelai állampolgárt biztonsági aggályok miatt. Könnygázt vetett be a rendőrség Isztambulban a nők elleni erőszak ellen békésen tüntető nők ellen. A nők elleni erőszak széleskörű probléma Törökországban, ahol az utóbbi egy évben 440 nőt öltek meg. Minden negyedikkel a férjük vagy vőlegényük végzett. Legkevesebb hárman meghaltak és több lakóház is összeomlott a hajnali albániai földrengésben, sokan rekedtek a romok alatt - közölték a hatóságok, hozzátéve, hogy a sérültek száma meghaladhatja a 150-et. Kiutasították azt a szír férfit, aki idegenrendészeti őrizetének hatálya alatt rendőrökre támadt - tájékoztatott Keresztes Imre főügyész. Elrendelte a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája annak a két román férfinek a letartoztatását, akik 43 kiló marihuánát próbáltak Magyarországra csempészni. A MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatának vezetősége szerződést bontott a vezetőedzővel, a szerb Marko Nikoliccsal. A Dunaújváros hazai pályán, míg a Gyergyó idegenben győzött simán a jégkorong Erste Ligában.