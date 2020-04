Többen életüket vesztették rivális mexikói bandák tűzharcában

678-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, 58 főre emelkedett a gyógyultak száma. Magyarország történetének legnagyobb gazdasági akcióterve következik - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A kormány magán kezdte a koronavírus-járvány miatt szükséges takarékosságot, így elvon és átcsoportosít a minisztériumoktól összesen 1345 milliárd forintot - jelentette be Gulyás Gergely. A koronavírus-járvány elleni védekezési alapba 663 milliárd forintot biztosít a kormány - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: ide be kell fizetni az idei párttámogatások 50 százalékát, a multinacionális láncokat terhelő kereskedelmi adót, a pénzügyi szektor hozzájárulását és a gépjárműadó önkormányzatoknak járó részét. A kormány elvonja a pártok állami támogatásának felét, és a járványügyi alapba teszi. Ez helyes döntés, remélem a közös teherviseléssel minden párt egyetért - hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Főpolgármesteri Hivatal:14 budapesti közgyűlési „koalíciós” kerületi polgármester felszólította a kormányt, hogy a válságkezelés során az önkormányzatokat tekintsék partnernek, a helyi válságkezelést ne megszorítással sújtsák, hanem támogatással segítsék. A Mi Hazánk Mozgalom elfogadhatatlannak tartja az önkormányzatokat érintő elvonások tervét, helyette azt javasolja, hogy a digitális multik, a távközlési cégek és óriásvállalatok is vegyenek részt a közteherviselésben. Hallja meg a kormány a közúti fuvarozók érdekképviseleteinek kérését és támogassa a szektort, piacot és munkahelyeket védve meg ezzel - mondta Ander Balázs, a Jobbik alelnöke. Javaslat-cunamival reagáltak az ellenzéki pártok a Gulyás Gergely által bejelentett kormányzati intézkedésekre. A Demokratikus Koalíció 20 pontos csomaggal állt elő, amelyben a Gyurcsány-párt gigantikus méretű, 3ezer milliárdos mentőprogramot hirdetett. Az ellenzék javaslatai hiteltelenek - közölte a Fidesz az ellenzéki pártok nyilatkozataira reagálva. Egy hónapja volt az első megbetegedések regisztrálása Magyarországon, ahol megfelelő időben, megfelelő intézkedések történtek a koronavírus-járvány elleni védekezésben - emelte ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy a jó idő ellenére is tartsák be az emberek a korlátozó intézkedéseket. A tömeges megbetegedések küszöbén vagyunk, nem lehet lazítani a járványügyi korlátozásokon - jelentette ki az országos tisztifőorvos. A koronavírusos betegek ellátására intenzív terápiás e-learning képzés indult a Debreceni Egyetemen. Hat repülőgéppel, köztük a világ legnagyobb teherszállítójával érkeztek Magyarországra védőeszközök. A Kína-Magyarország légihíd szombati mérlege: mintegy 4 millió maszk, több mint 400 ezer védőruházat, 100 ezer védőszemüveg, 30 ezer pár kesztyű és több mint 6 ezer arcvédő plexi - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, ahol a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges maszkokat gyártanak a fogvatartottak. A Pesti úti Idősek Otthonában 5 embert fertőzött meg a koronavírus, további 13 pedig a betegségre utaló tüneteket mutat - írja a PestiSrácok.hu. Új finanszírozási szabályok lépnek életbe az egészségügyi dolgozók bérezésének biztosítása érdekében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A magyar munkaalapú gazdaságra, a munkahelyek megvédésében szerzett magyar tapasztalatokra hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök abban a válaszlevélben, melyet az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárának írt. A kormányfő leszögezte: a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése áll kormánya válságkezelő programjának középpontjában. Milliók érzik úgy, hogy cserben hagyta őket Európa - erről beszélt a Fidesz Európai Parlamenti delegációjának vezetője a Magyar Nemzetnek. Deutsch Tamás elmondta: Brüsszelben sokaknak jól jön, ha elterelődik a figyelem arról, hogy a járványhelyzetben nem az uniós intézmények, hanem albán és kubai orvosok valamint Kína és Oroszország segítenek a bajba jutott európaiakon. 1,1 millió fölé nőtt az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma a világban. A Covid-19 betegségben eddig 58 901-en vesztették életüket. Szlovákiában újabb 21 személynél diagnosztizálták a Covid-19 betegség kórokozóját, és így 471-re emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be Igor Matovic miniszterelnök. A szlovén idősotthonokban mintegy 177 ember fertőződött meg koronavírussal, közülük sokan más betegségekben is szenvednek. A román hatóságok karanténba helyezték a dél-romániai Tandarei kisvárost, amelyben járványgóc alakult ki az elmúlt napokban. Oroszország járványügyi megfontolásokból péntek éjféltől határozatlan időre felfüggesztette a külföldön rekedt állampolgárainak tömeges hazaszállítását. Olaszországban túllépte a 15 ezret az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, egy nap alatt 681-en vesztették életüket. Spanyolországban 12 ezerhez közelít az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, egy nap alatt 809-en vesztették életüket, a legkevesebben az elmúlt egy hét során. A spanyol kormány a három hete tartó szükségállapot újabb kéthetes meghosszabbítását kezdeményezi a parlamentnél - jelentette be a miniszterelnök. Franciaországban 7500 fölé emelkedett a koronavírus-járvány áldozatainak száma: az elmúlt 24 órában 411-en vesztették életüket a fertőzés miatt. Csaknem valamennyi német tartományban frissítették a szabálysértési bírságok katalógusát a koronavírus-járvány miatt, így súlyos pénzbüntetésre számíthatnak a kijárási korlátozások megszegői. Rendeleti kormányzást vezetnének be Svédországban. A Stefan Löfven vezette kormány azért tett erre javaslatot, hogy a kabinet felhatalmazást kapjon a koronavírus-járvány megfékezéséhez szükséges korlátozó intézkedések meghozatalához. Kína ezer lélegeztetőgépet adományoz New York államnak - jelentette be Andrew Cuomo, New York állam kormányzója. BKK: péntek reggeltől a legtöbb fővárosi vonalon újra a biztonságos távolságot tartva lehetett igénybe venni a közösségi közlekedést. Hétfőtől újra a tanszüneti menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok Budapesten. Minden Forma-1-es istálló gyárában egészségügyi felszerelések készülnek, mondta Jánvári Zsolt, a Williams versenycsapatának magyar tagja. A hatfős elnökségből három tag maradt a Szalay Balázs vezette Magyar Szörf Szövetségben. A kajak-kenu válogatott a jelenlegi nehéz helyzetben is készül a tokiói olimpiára, a halasztásból adódó időt pedig a szakemberek igyekeznek arra fordítani, hogy megtalálják a legjobb csapathajós összeállításokat.