Többen életüket vesztették az üzemanyagárak emelése miatt kitört zavargásokban

A kormány döntése, amellyel júliusban 300-400 kwanzával - (negyven forinttal) - megemelte az erősen támogatott üzemanyag literenkénti árát, erős elégedetlenséget váltott ki a dél-afrikai országban, amely Nigéria után Afrika második legnagyobb olajtermelője, de ahol sokan élnek szegénységben.

A fővárosban, Luandában az üzletek bezárása ellenére kedden is folytatódtak a fosztogatások. Az AFP francia hírügynökség szerint lövéseket hallottak a központi Cazenga negyedben, ahol a tudósító szerint az emberek élelmiszereket és más árucikkeket loptak a boltokból.

A helyi Nzinga televízió kedden mutatta, amint nők sírnak egy holttest mellett a környék egyik utcájában. Halálának körülményeiről nem álltak rendelkezésre részletek. Ugyanebben a körzetben egy fiatalembert egy szupermarket közelében találtak holtan, az AFP szerint vélhetően egy eltévedt golyó okozhatta halálát.

Az összecsapások központja a főváros Prenda kerületében volt - írta a Jornal De Angola című helyi lap. A tüntetők barikádokat emeltek az utakon. A rendfenntartók lövéseket adtak le a levegőbe, hogy helyreállítsák a rendet. A luandai vasúttársaság vezetősége biztonsági okokból felfüggesztette a vonatforgalmat a fővárosban. Az egyház felszólította az ország polgárait, hogy tartózkodjanak az erőszakcselekményektől és a gyűlöletkeltéstől.

A hatóságok kedd este közölték, hogy egy rendőrtisztet megöltek Icolo e Bengo tartományban, nem messze Luandától. "1214 gyanúsítottat vettünk őrizetbe" - mondta Mateus Rodrigues rendőrfőnök-helyettes kedd esti sajtótájékoztatón, hozzátéve, hogy ez a szám valószínűleg emelkedni fog, mivel "a nyomozás folytatódik".

A rendőrség kedd reggel bejelentette, hogy a hétfői zavargások során négy ember meghalt, de az esti sajtótájékoztatón nem tett említést további civil áldozatokról. Ezzel a halálos áldozatok száma két nap alatt hétre emelkedett. Hozzátette: "A biztonsági helyzet stabilnak tekinthető".

A helyi média arról számolt be, hogy a biztonsági erők könnygázt és gumilövedékeket vetettek be tömeg oszlatáskor.

A mintegy 30 millió lakosú délnyugat-afrikai országban az infláció nagyon magas, júniusban megközelítette a 20 százalékot, míg a munkanélküliségi ráta a nemzeti statisztikai hivatal szerint megközelíti a 30 százalékot.

A zavargások az ország belsejére is átterjedtek. Egy újságíró a Luandától mintegy 600 kilométerre fekvő Huambo városában elmondta, hogy fosztogatások és zavargások is voltak. A közösségi oldalakon közzétett képek szerint a Luandától mintegy 600 kilométerre délre fekvő, tengerparti Benguela városából is tüntetésekről és erőszakról számoltak be, és a rendőrséget is kivezényelték.

A taxisokat képviselő ANATA elhatárolódott az erőszakcselekményektől, de megerősítette, hogy a háromnapos sztrájk folytatódik. Az emelkedő üzemanyagárak elleni tiltakozásul szerdáig felfüggesztették a taxiszolgáltatást Luandában.

A tüntetések július 12-én kezdődtek, néhány nappal azután, hogy a kormány megszüntette az üzemanyagok ártámogatását. Az intézkedés következményeként szinte azonnal 30 százalékkal emelkedett a benzin és a dízelolja ára, ezzel egyidejűleg 50 százalékkal emelkedtek a viteldíjak a tömegközlekedési eszközökön.

