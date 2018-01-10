2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

Több változás is történt a lengyel miniszteri székekben

Hír TV

2018. január 10., szerda 08:51, frissítve: szerda 10:04

Nyolc új minisztert iktatott be Andrzej Duda lengyel elnök Mateusz Morawiecki kormányfő javaslatára.

Lecserélték többek között a külügyi, a nemzetvédelmi, a pénzügyi és a fejlesztési tárcák vezetőjét, és kinevezték a fejlesztési minisztériumból kiváló gazdasági tárca fejét is. A nemzetvédelmi miniszter helyére az eddigi belügyminiszter lép. A belügyminiszteri posztot a Jog és Igazságosság pártjának korábbi alsóházi elnökhelyettese kapta meg. A kormányátalakítás célja a vérfrissítésen túl az is, hogy javuljanak a kapcsolatok az Európai Unióval. Lengyelország és az EU viszonya az utóbbi időben korántsem volt problémától mentes. Legutóbb az igazságügyi törvény átalakítása miatt feszültek egymásnak a felek.

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