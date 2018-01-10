Több változás is történt a lengyel miniszteri székekben

REGGELI JÁRAT CSÜTÖRTÖKÖN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, FARKAS KRISZTINA. FÕBB TÉMÁINK:
6.30 - INGYEN JOGSI A JOBBIKTÓL - VENDÉG: DÚRÓ DÓRA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK.
6.40 - SÜLLYED A PAKSI ATOMERÕMÛ 4. BLOKKJA. - VENDÉG: RÓNAKY JÓZSEF VOLT FÕIGAZGATÓ, ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL.
8.30 - A PERONON: GÕGÖS ZOLTÁN AZ MSZP ELNÖKHELYETTESE.
JÚLIUS 1-IG HALADÉKOT, ÉS RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉGET AJÁNL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ÁSZ ÁLTAL MEGBÜNTETETT PÁRTOKNAK.
VONA GÁBOR: ORBÁN VIKTOR MEGIJEDT ÉS VISSZAVONULÓT FÚJT!
A JOBBIK SZERINT CSUPÁN ÁTVERÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÕSÉGE.
SZIGETVÁRI: AZ NGM HALADÉK JAVASLATA EGY CSAPDA.
LMP: A PÁRT NEM FOGJA BEFIZETNI A BÜNTETÉST, ÍGY A RÉSZLETFIZETÉSSEL SEM FOGLALKOZNAK.
JUHÁSZ PÉTER: MÉG A HÉTEN MEGEGYEZHET AZ ELLENZÉKI KOORDINÁLT INDULÁSRÓL AZ EGYÜTT, A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, AZ MSZP ÉS A PÁRBESZÉD REGGELI JÁRAT.
EGYÜTT: AZ MSZP A 106 EGYÉNI KÖRZETBEN NEM AKAR KÖZÖSKÖDNI, DE AZT REMÉLIK, HOGY VÉGÜL MINÉL TÖBB HELYEN TUDNAK MAJD KOORDINÁLVA INDULNI.
HOLLIK ISTVÁN: A KORMÁNY MINÉL ELÕBB VEGYE NAPIRENDRE A SOROS-TERV VÉGREHAJTÁSA ELLENI AKCIÓTERVET!
DK: NE VEHESSEN RÉSZT A MAGYARORSZÁGI VÁLASZTÁSON AZ, AKI SOHA NEM ÉLT ITT.
LUNGO DROM: FEL KELL HÍVNI A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG FIGYELMÉT AZ EGYRE SZAPORODÓ, MEGTÉVESZTÕ SZÁNDÉKÚ KAMUPÁRTOKRA.
REPUBLIKON INTÉZET: 1. FIDESZ-KDNP 57%, 2. JOBBIK 16%, 3. MSZP 11%, 4. LMP 5%, 5. DK 5%, 6. MOMENTUM 2%, 7. EGYÜTT-PÁBESZÉD 2%.
MÉG JANUÁRBAN ELKEZDÕDHETNEK ÉS NYÁR VÉGÉIG BE IS FEJEZÕDNEK A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMHOZ TARTOZÓ MÚZEUMKERT REKONSTRUKCIÓS MUNKÁLATAI.
A HETI VÁLASZ ÖSSZESÍTÉSE SZERINT MÉSZÁROS LÕRINCNEK 204 DB CÉGE VAN.
ROMÁN NYELVÛ MAGYARELLENES FALFIRKÁK JELENTEK MEG TÖBB CSÍKSZEREDAI ÉPÜLET FALÁN - CSÍKI HÍRLAP.
GUY VERHOFSTADT: ORBÁN VIKTOR RETORIKÁJA ELLENTÉTES AZ EU ALAPÉRTÉKEIVEL.
ISMÉT NÉMETORSZÁGBA UTAZOTT ORBÁN VIKTOR, AHOL EGY GAZDASÁGI FÓRUMON BESZÉLT.
JANUÁR 30-ÁN A MAGYAR MINISZTERELNÖK BÉCSBE LÁTOGAT, AHOL SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁRRAL TALÁLKOZIK.
SZIGORÚBB FELLÉPÉST ÍGÉRT AZ OSZTRÁK BELÜGYMINISZTER A BÛNCSELEKMÉNYT ELKÖVETÕ MENEKÜLTEKKEL SZEMBEN.
ALÁÍRÁSGYÛJTÉS KEZDÕDÖTT AZ AMERIKAI TÖRVÉNYHOZÁSBAN AZÉRT, HOGY A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM NE TÁMOGASSA PÉNZZEL A FÜGGETLEN MAGYAR SAJTÓT.
JEAN-CLAUDE JUNCKER: A VISEGRÁDI ORSZÁGOK VEZETÕ SZEREPET TÖLTHETNEK BE AZ EU-BAN, HA BETARTJÁK A SZABÁLYOKAT.
GÜNTHER OETTINGER: NÖVELNI KELL AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉBE FIZETETT TAGORSZÁGI HOZZÁJÁRULÁSOK MÉRTÉKÉT.
FINANCIAL TIMES: AZ EU A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT KÖVETKEZMÉNYEIRE KÉSZÍTI FEL A BRIT VÁLLALATOKAT.
A MIGRÁCIÓELLENES MILOS ZEMAN VEZET A KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁSOK SZERINT A CSEH ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTTI UTOLSÓ NAPON.
ZEMAN ÚJRA BABISNAK ADNA KORMÁNYALAKÍTÁSI MEGBÍZATÁST, HA TÖBBSÉGI TÁMOGATÁST SZEREZ A KÉPVISELÕHÁZBAN.
A DÉL-KOREAI ELNÖK SZEMÉLYESEN TÁRGYALNA KIM DZSONG UNNAL.
AZ IRÁNI ÁLLAMFÕ ELRENDELTE A MÚLT HÉTEN ÕRIZETBE VETT ÖSSZES DIÁK SZABADON ENGEDÉSÉT.
TÖBB SZÁZ EMBERT ÍTÉLTEK EL EGYIPTOMBAN A 2013-AS TÜNTETÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN.
ÁLLAMTITOK MEGSÉRTÉSÉÉRT VÁDAT EMELTEK MIANMARBAN A REUTERS KÉT TUDÓSÍTÓJA ELLEN.
ERÕS, 7,6-OS FOKOZATÚ FÖLDRENGÉS VOLT HELYI IDÕ SZERINT KEDD ÉJJEL A KARIB-TENGER TÉRSÉGÉBEN, HONDURAS PARTJAINÁL.
NYOLC ÉS FÉL ÉVRE ÍTÉLTEK EGY MACEDÓN KÁBÍTÓSZERCSEMPÉSZT SZEGEDEN.
ÕRIZETBE VETTE A RENDÕRSÉG AZT A PÁSZTÓI NÕT, AKI A GYANÚ SZERINT BRUTÁLIS MÓDON MEGÖLTE ÚJSZÜLÖTT GYERMEKÉT.
VILLAMOSSAL ÜTKÖZÖTT EGY GÉPKOCSI BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, A KÕBÁNYAI ÚT KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT ÉS HOROG UTCA KÖZÖTTI SZAKASZÁN, 1 EMBER MEGSÉRÜLT.
A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE AZ A GYALOGOS, AKIT SZERDA REGGEL GÁZOLTAK EL A 11-ES FÕÚTON ESZTERGOM TÉRSÉGÉBEN.
ÚJRA BÍRÓSÁG ELÉ ÁLL SZEGEDEN AHMED H., AKIT TERRORCSELEKMÉNNYEL VÁDOLNAK.
ELGÁZOLT EGY EMBERT A BUDAPEST-GÖDÖLLÕ VONALON KÖZLEKEDÕ HÉV SZERDÁN HAJNALBAN KEREPESNÉL, A NYÍLT PÁLYÁN.
A TATAI RENDÕRÖK FOGTÁK EL AZT A KÉT FÉRFIT, AKIK A GYANÚ SZERINT NÉMETORSZÁGBAN KÖVETTEK EL LAKÁSBETÖRÉST.