Több uniós országban hamarabb kezdtődtek az EP-választások

Ötévente választanak az Európai Unió polgárai európai parlamenti képviselőket. Idén Európa-szerte június 6. és 9. között (azaz mától vasárnapig) kell a tagállamoknak megszervezni a választásokat. A voksolás lebonyolítása az egyes országok feladata, de van néhány közös alapelv, amelyet alkalmazniuk kell. Ezek szerint az egy politikai pártból választott EP-képviselők száma arányos az adott listára leadott szavazatok számával. A más tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok szavazhatnak és indulhatnak a választáson is abban az uniós országban, ahol élnek. Minden polgár viszont csak egyszer szavazhat. Tagállamonként eltér, hogy milyen formában, hány éves kortól és melyik napokon lehet szavazni. A választójoghoz és az európai parlamenti választásokon való induláshoz szükséges alsó korhatárt a nemzeti jogszabályok határozzák meg. Jellemzően 18 év az alsó határ, de van, ahol 16-17 évesen is az urnákhoz lehet járulni.

Your browser does not support the video tag.