Több ukrán települést és egy orosz régiót is támadás ért

Megszólalt a légiriadó Kijevben, miután több rakéta is célba vette az ukrán fővárost. Közlésük szerint az összes orosz rakétát lelőtte az ukrán légvédelem. Az ostrom épületeket, járműveket rongált meg, áldozatokról nem tudni.

A Föderáció a donyecki régió városközpontját is támadta. Kosztyantyinivka városában legalább 16 ember vesztette életét, köztük egy gyermek. A városközpont közel van a Bahmut körüli frontvonalakhoz, és gyakran van tele katonával.

A Duna folyónál található Izmajil gabonakikötőt is dróncsapás érte. - közölte az Odesszai régió kormányzója. Mint írták, a támadásban legalább egy ember meghalt, valamint a kikötőben és a helyi mezőgazdasági infrastruktúrában károk keletkeztek. A kikötőt ezen a héten egyszer már érte egy ehhez hasonló támadás, amellyel kapcsolatban az ukrán kormányzat azt állította, hogy az orosz csapás román területet is ért

A Kyiv Independent az ukrán légierőre hivatkozva arról ír: összesen 8 rakétával és 25 drónnal támadták szerdán az oroszok Ukrajna területeit.

Egy orosz régiót is dróntámadás ért - erről az orosz védelmi minisztérium számolt be. Az orosz–ukrán határnál lévő régióban a légvédelem több drónt is megsemmisített. A brjanszki kormányzó szerint a támadásnak nem volt áldozata és károk sem keletkeztek.

Miközben az amerikai külügyminiszter az ukrán ellenoffenzíva sikereit méltatta Kijevben, az orosz katonai szóvivő visszavert ukrán támadásokról számolt be.

Négy ukrán támadást vert vissza az orosz hadsereg Verbove és Robotine környékén, Zaporizzsja megyében az orosz erők taktikai helyzete változatlan maradt – jelentette ki Igor Konasenkov altábornagy.