Több tucat újabb fertőzöttet azonosítottak a Japánban karantén alá helyezett óceánjárón

Elszállították a szerb hatóságok a Kelebiánál összegyűlt több száz migránst - hangzott el az M1-en. A médiának szóló politikai nyomásgyakorlásnak nevezte a migránsok akcióját a magyar-szerb határon a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Bakondi György közölte: jól látható folyamat zajlik a Soros Györgyhöz köthető szervezetek közreműködésével, gyerekek és asszonyok bevonásával, amelynek a január végi röszkei határátlépési kísérlet volt a tesztelése. A Szerbiából a Magyarország felé indult migránsmenet célja, hogy az európai és a világsajtóba minél drámaibb képek kerüljenek be arról, Magyarország milyen „keményen, kegyetlenül” lép fel a menedékkérőkkel szemben - mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász. Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke közölte: a migránskonvojokat szervezik, ez provokáció, tesztelik a magyar határt, hogy hol lehet áttörni. Értetlenül áll Kovács László, a szocialisták korábbi elnöke Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester azon kijelentése előtt, amelyben „rettenetes képződménynek" nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat és nőket - írja a Magyar Nemzet. Nem hoznak népszerűséget a sértő megjegyzések az ellenzéki politikusoknak a Médianéző Központ igazgatója szerint - írja a Magyar Nemzet Jávor Benedek Twitter-bejegyzése kapcsán. Százmilliókat költött ingatlanjaira Gyurcsány Ferenc az elmúlt évben, többek között ennek köszönhető, hogy 1,1 milliárd forinttal csökkent a vagyona. A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője méltatlannak tartja Jávor Benedeket arra, hogy a budapestieket képviselje Brüsszelben, mert „elfogadhatatlan, közönséges bejegyzést" engedett meg magának Novák Katalin római látogatásával kapcsolatban. Lenácizta Nyírő Gyulát, a szocialisták által bezárt Lipótmezei Elmegyógyintézet egykori főorvosát Kunhalmi Ágnes. Az MSZP oktatási szakpolitikusa a nemzeti alaptanterv kapcsán próbálta lenácizni Nyírő József írót, azonban a keresztnevet nem sikerült eltalálnia. Az ellenzéknek mindegy, hogy milyen nemzeti alaptantervről, vagy témáról van szó, mindig ugyanazt a lemezt teszik fel, és nevetségessé teszik magukat - így kommentálta az Emmi parlamenti államtitkára Kunhalmi Ágnes kijelentéseit. Rétvári Bence kiemelte: az ellenzékiek még egy orvosprofesszort is képesek írott szövegben, vagy interjúban lenácizni. A tehetségek felkarolása nemzeti érdek, mert a tehetség túlmutat önmagán, az egyénen, és az egész nemzet közössége számára fontos - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Elszállították a szerb hatóságok a Kelebiánál összegyűlt több száz migránst - hangzott el az M1-rn. Megindult a forgalom Kelebiánál péntek hét órakor, miután a szerb hatóságok elszállították a határátkelőhelyről az ott gyülekező illegális migránsokat. Aleksandar Vulin szerb védelmi miniszter szégyenletesnek nevezte, hogy egyes csoportok a magyar határ megnyitásáról készült hamisított felvételekkel és álhírekkel vezetik félre a migránsokat, akik ezek hatására indulnak el hiába Magyarország felé. Magyarország és Brazília együttműködik az ENSZ-ben azért, hogy a magyar kormány által elutasított Globális Migrációs Csomagot a világszervezet ne tudja részenként a nemzetközi jog hivatkozási alapjává tenni - mondta Szijjártó Péter Washingtonban. Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosa Belgrádban közölte: azt szeretné, ha az EB hivatali ideje alatt legalább egy nyugat-balkáni ország teljes jogú uniós taggá válna. Magyarország célja, hogy lebontsa az üldözött keresztényeket körülvevő hallgatás falát - jelentette ki Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps című program megvalósításáért felelős államtitkárság vezetője Washingtonban. Tovább emelkedett az új koronavírus fertőzötteinek és halálos áldozatainak száma Kínában, a járvány még mindig az ország középső részén fekvő Hupej tartományt sújtja elsősorban. Eddig 636-an haltak meg a járványban és több mint 31 ezren fertőződtek meg. A Japánban, Jokohama partjainál karantén alá helyezett óceánjáró hajó további 41 utasáról állapították meg, hogy megfertőződtek az újfajta koronavírussal - jelentette a japán egészségügyi minisztérium. Az Air France-KLM március 15-ig meghosszabbította kínai járatainak felfüggesztését. Csehország nem fog kompromisszumot kötni az Európai Unió 2021-től érvényes többéves költségvetéséről szóló tárgyalásokon, és a kohéziós kifizetések növelésére törekszik a javasolt költségvetési tervezethez képest - mondta Andrej Babis cseh miniszterelnök. A holland kormány kötelező integrációs tanfolyam bevezetését tervezi az országba települő török állampolgárok számára - írta a DutchNews holland hírportál. Pokolgépet találtak egy teherautón az észak-írországi Lurgan városának ipartelepén. A brit belügyminisztérium friss adatai szerint meghaladta a 3 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik letelepedett státusért folyamodtak a brit hatóságokhoz. A magyarok közül eddig csaknem 80 ezren kértek tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt. Megválasztása után egy nappal bejelentette távozását Thomas Kemmerich, a németországi Türingia tartomány miniszterelnöke, a liberális Szabad Demokrata Párt politikusa. Az Egyesült Államok egy jemeni terrorelhárító műveletben megölte Kászim al-Rajmit, az Arab-félsziget al-Kaidája néven ismert terrorszervezet vezérét - jelentette be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök. Több orosz és török katona vesztette életét az elmúlt két hétben a szíriai Idlíb tartományban - közölte az orosz külügyminisztérium. Törökország elvárja Oroszországtól, hogy azonnal vessen véget a szíriai kormányhadsereg támadásainak Idlíb északnyugati tartományban - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Egy polgári utasszállító repülőgép veszélyeztetésével vádolta meg az izraeli légierőt pénteken kiadott közleményében Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Szíriában, a műveletekben tizenkét Irán-barát harcossal végeztek - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Egy merénylő rálőtt egy izraeli rendőrre Jeruzsálem óvárosában - a támadót lelőtték. Mintegy háromezer köbméter veszélyes hulladék ömlött ki a közép-szlovákiai Csabrágvarbók község közelében levő biogáz üzem egyik konténeréből - az iszapszerű anyag a gyárban történt meghibásodás után ömlött a földre és a helyi patakba. Hazaengedték a kórház elkülönített részlegéből azt a magyar egyetemistát, aki januárban hagyta el a vírussal fertőzött kínai Vuhan városát - közölte a Dél-pesti Centrumkórház. Látogatási tilalmat rendeltek el a budapesti Honvédkórház több osztályán az influenza miatt. Zebrán áthaladó gyalogost ütött el egy autó Budapest XIII. kerületében, a 42 éves nő a helyszínen életét vesztette - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Halálra gázoltak egy 63 éves nőt a főváros XX. kerületében, a Helsinki úton csütörtök este - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Öt jármű ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalának 98-as kilométerszelvényében, Kál közelében, a balesetben egy ember életét vesztette, nyolcan megsérültek - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Férfi jégkorong olimpiai selejtező: Magyarország – Észtország 4:1 A magyar női jégkorong-válogatott 6:1-re kikapott a házigazda norvég csapattól a haldeni nemzetközi torna első fordulójában. A Magyar Labdarúgó Szövetség határozata szerint elhalasztják az OTP Bank Liga hétvégi 20. fordulójában esedékes, szombatra tervezett Újpest - Ferencváros mérkőzést. Bódog Tamás lett a labdarúgó NB I tizedik helyén álló Kisvárda vezetőedzője. Négy és fél év külföldi játék után visszatért a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatába Nikolics Nemanja. A következő szezonban is Danyi Gábor lesz a vezetőedzője a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győri női kézilabdacsapatnak, amelynek a 2020/21-es kiírástól Görbicz Anita nemcsak a játékosa lesz, hanem másodedzője is.