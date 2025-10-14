Keresés

Külföld

Több tízezer emberélet a tét – alkoholszigorítást sürget a WHO

2025. október 14., kedd 19:00 | MTI
WHO alkoholfogyasztás szigorítás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden sürgősen felszólította az Európai Uniót az alkoholfogyasztás szigorúbb szabályozására. A drasztikus lépés célja az, hogy visszaszorítsák a régióban regisztrált, az alkohollal összefüggő több tízezer rákos megbetegedést.

A rákmegelőzéssel kapcsolatos átfogó jelentés bemutatását kísérő közleményében az ENSZ-szervezethez tartozó Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) az alkoholra vonatkozó szigorú szabályozást a lehető leghatékonyabb befektetésnek nevezte, hangsúlyozva, hogy az ilyen jellegű intézkedések életeket mentenek, pénzt takarítanak meg, és rövid időn belül eredményekre vezetnek.

A jelentésben közzétett adatok szerint

világszerte az Európai Unió térségében fogyasztják a legtöbb alkoholt, és ugyanitt az ezzel összefüggő rákos megbetegedések vezető haláloknak számítanak.

Az alkohol 2020-ban több mint 111 ezer új rákos megbetegedést eredményezett az EU-n belül, a többi között végbélrákot, mellrákot és szájüregi rákot - olvasható a jelentésben, amelyben

kiemelik azt is, hogy az alkoholtermékek megadóztatása, az alkoholhoz való hozzáférés korlátozása és a forgalmazással kapcsolatos tilalmak népességi szinten is csökkentik az alkoholfogyasztást, ráadásul mérsékli a rák jelentette terheket is.

Gundo Weiler, a WHO európai irodájának megelőzésért felelős vezetője rámutatott arra, hogy az EU tagországai az egyébként megelőzhető megbetegedések formájában túl magas árat fizetnek az alkoholért, amely tönkreteszi a családokat is és milliárdokat vesz ki az adófizetők zsebéből.

"A WHO európai régiója nem engedheti meg magának azt az illúziót, amely szerint az alkoholfogyasztás veszélytelen" - húzta alá.

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

