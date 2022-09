Több településről kivonul az orosz hadsereg

Megosztás itt:

Igor Konasenkov elmondta, folyik Izjum lakosainak kimenekítése Oroszországba, a településen rendkívül súlyos a helyzet. Egyre valószínűbb, hogy az orosz erők utánpótlása szempontjából fontos Kupjanszkot is visszafoglalták az ukrán katonák. A déli fronton is folytatódik az ukrán ellentámadás, kijevi jelentések szerint hadseregük több ponton is mintegy 20 kilométerre hatoltak be az orosz védelmi vonalak mögé. Az ukrán külügyminiszter tegnap arról beszélt, hogy most mindenki láthatja, hogy az orosz hadsereget le lehet győzni.