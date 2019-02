Áradás pusztít Ausztrália északkeleti részén, a monszun időszakban megszokott csapadékmennyiség mintegy hússzorosa esett egy hét alatt, több település is víz alá került. Az előrejelzések szerint a viharok és az esőzések még napokig eltartanak.

Egy héten belül annyi eső esett Ausztráliában, mint máskor egy év alatt. Az ország északkeleti részén egy méterrel megemelkedett a megszokott vízszint a térségben, a folyók kiáradtak, hatalmas kiterjedésű területek kerültek víz alá.

A helyzetet hétfőn súlyosbította, hogy Townsville kikötőváros közelében egy gát víztározója megtelt, a gátszakadás elkerülése miatt a hatóságok megnyitották a kapuit, hogy a szabályozott vízáradat kisebb pusztítást okozzon. Emiatt több mint ezer helyi lakost kellett azonnal kitelepíteni.

„A gát vízszintje stabilizálódott, de mivel újabb esőzések várhatók, a dolgok ismét rosszabbra fordulhatnak. Tegnap egy vészhelyzet volt, de sikerült úrrá lennünk rajta” – mondta Jenny Hill, Townsville polgármestere.

A térséget katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították, már a hadsereget is mozgósították, hogy megvédjék a veszélybe került településeket. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy az árvízhelyzet romlása esetén igyekezzenek magasabban fekvő területekre húzódni. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az áradás a közeli mocsarakból krokodilokat mosott be a településekre.

„Ahogy tudjuk, a területen komoly esőzések vannak. Ez a monszun időjárás nem akar lehúzódni, a következő napokban is ilyen esős marad az idő. Szélviharok és spontán áradások is várhatók, így ha valakinek nem életbevágó, most inkább ne közlekedjen az utakon” – mondta Annastacia Palaszczuk, Queensland állam miniszterelnöke.

Townsville Ausztrália északi részének egyik legfontosabb kikötője. A természetes és a gátnyitással a mesterséges ár közel 20 ezer ház elárasztásával fenyeget, az anyagi károk tetemesek.