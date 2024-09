Több százezer ukrán menekültet küldene munkába Olaf Scholz

A Tagesschau szerint Scholz nyilatkozata hátterében az a vita áll, hogy a Németországba befogadott ukrán háborús menekültek nagy része munka helyett juttatásokat kap. A kancellár arról is beszélt, hogy az ukrán menekültek segítése kapcsán a szövetségi államokra és a munkaadókra is felelősség hárul.

