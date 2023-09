Több százezer ember van kórházban Covid miatt

Megosztás itt:

A Covid 19 egy folyamatosan változó vírus, amelynek újabb és újabb variánsait folyamatosan kutatják a virológusok. Jakab Ferenc virológus arra figyelmeztetett, hogy az ősz beköszöntével várható volt a Covid erősödése.

Ahogy a vírus, úgy a vakcinák is fejlődnek. Az amerikai egyesült államok a héten adták be az első frissített mRNS vakcinát, amelyet a Pfizer és a Biontech fejlesztett ki, és amely hatásosabb a különböző variánsok ellen. A megelőzésre szánt vakcinákat már a 6 hónap és 11 év közötti gyermekeknek is ajánlják.

Itthon továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, de nem olyan mértékben, hogy járványügyi korlátozást kellene életbe léptetni.