2018. január 14.,
vasárnap, Bódog napja

Több százan tüntettek Varsóban

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2018. január 14., vasárnap 09:27, frissítve: vasárnap 09:43

Egy törvényjavaslat olyan esetekben sem engedné a terhességmegszakítást, amikor a magzat vagy az anya élete veszélyben van. Korábban a szejm elutasította a törvény enyhítésére vonatkozó javaslatot is, amely lehetővé tette volna az abortuszt, ha a terhesség az anya egészségét vagy életét veszélyezteti, de abban az esetben is, ha az nemi erőszak vagy megrontás következménye. A kormányzó konzervatív Jog és Igazságosság párt 2016-ban teljesen be akarta tiltani a terhességmegszakítást, azonban a tömeges tiltakozáshullám miatt elállt tervétől. Azóta a kormány fokozatos szigorításokkal korlátozza az eljárást.

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Lengyelországabortusztüntetés

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